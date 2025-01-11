Для американских заказчиков.

По слухам, построенное в США первое в этом веке предприятие TSMC уже приступило к выпуску продукции по заказу местных компаний, включая Apple, NVIDIA и даже AMD. Как отмечает Reuters, на этой неделе министр торговли США Джина Раймондо (Gina Raimondo) впервые официально подтвердила факт запуска производства 4-нм чипов на предприятии TSMC в штате Аризона. По её словам, они изготавливаются уже на протяжении нескольких недель для нужд неких американских компаний, перечислить которые министр не пожелала.

Источник изображения: TSMC

Зато она отметила, что по уровню качества выпускаемые в США чипы не уступают тайваньским. Ничего подобного ранее на территории страны не происходило, и это вдвойне приятно американским чиновникам с учётом предшествовавших заявлений скептиков, которые не верили, что инициатива принесёт свои плоды. Чиновница отметила, что реализация проекта не была простой, поскольку властям США пришлось убеждать TSMC приступить к его воплощению в жизнь. Второе предприятие компании в штате Аризона к 2028 году должно начать выпуск 2-нм продукции. В перспективе в США компания сможет выпускать чипы и по более передовой технологии A16. В любом случае, внедряемые в США техпроцессы будут отставать от Тайваня на несколько лет, поскольку этого требует законодательство острова в сфере экспорта технологий.