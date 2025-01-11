Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Министр торговли США подтвердила старт производства 4-нм чипов TSMC в Аризоне
Для американских заказчиков.

По слухам, построенное в США первое в этом веке предприятие TSMC уже приступило к выпуску продукции по заказу местных компаний, включая Apple, NVIDIA и даже AMD. Как отмечает Reuters, на этой неделе министр торговли США Джина Раймондо (Gina Raimondo) впервые официально подтвердила факт запуска производства 4-нм чипов на предприятии TSMC в штате Аризона. По её словам, они изготавливаются уже на протяжении нескольких недель для нужд неких американских компаний, перечислить которые министр не пожелала.

Источник изображения: TSMC

Зато она отметила, что по уровню качества выпускаемые в США чипы не уступают тайваньским. Ничего подобного ранее на территории страны не происходило, и это вдвойне приятно американским чиновникам с учётом предшествовавших заявлений скептиков, которые не верили, что инициатива принесёт свои плоды. Чиновница отметила, что реализация проекта не была простой, поскольку властям США пришлось убеждать TSMC приступить к его воплощению в жизнь. Второе предприятие компании в штате Аризона к 2028 году должно начать выпуск 2-нм продукции. В перспективе в США компания сможет выпускать чипы и по более передовой технологии A16. В любом случае, внедряемые в США техпроцессы будут отставать от Тайваня на несколько лет, поскольку этого требует законодательство острова в сфере экспорта технологий.

#сша #полупроводники #литографическое производство #tsmc #аризона
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

7 видеокарт, которые не стоит покупать зимой 2025 года после анонса NVIDIA GeForce RTX 5000
139
"Грязные ангелы", "Крейвен-охотник", "Присяжный номер 2": краткий обзор фильмов
4
"Носферату": краткий обзор фильма
2
Какой SSD лучше всего подойдет для апгрейда Sony Playstation 4 (Xbox one)
6
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z890 Carbon WIFI
15
Ремонт светодиодных ламп и приведение к максимально возможному идеалу на примере Gauss e14 6W
13
Илон Маск: Нейросети освоили всю человеческую информацию и стали учиться по данным от самих себя
5
Обзор электронной книги Оникс Букс Дарвин 11: нейросеть, 8 ядер и быстрый доступ к Google Play
1
Почему Microsoft теряет доверие фанатов Xbox
2

Сейчас обсуждают

AndreySE-VL
08:21
>>готово ли НАТО защитить Гренландию, так как последняя принадлежит стране-члену военно-политического блока, и совершенно неважно, что нападающей страной окажется другой член НАТО. Кха )) Греция в НА...
Дания передала часть своей бронетехники ВСУ, из-за чего беззащитна перед действиями США в Гренландии
Игорь Кот
08:19
а как назад? это билет в один конец, об этом никто не задумывается 😅?
Физики назвали две технологии, способные увеличить скорость космических кораблей в сотни раз
El Grechko
08:18
Какого нахрен 8к гейминга? фейспалм. 4к гейминг не нужен, любой вменяемый человек просто включает апскейлер и играет. Причём это понимают все, апскейлеры есть у нвидия, у амд, у интела, у сони, даже у...
7 видеокарт, которые не стоит покупать зимой 2025 года после анонса NVIDIA GeForce RTX 5000
AndreySE-VL
08:15
Меня от Microsoft интересует только дальнейшая поддержка Windows 10 и выпуск игры Forza Horizon 6.
Почему Microsoft теряет доверие фанатов Xbox
swr5
08:12
Xbox - дно. Microsoft - дно в квадрате, алчная, мерзкая конторка.
Почему Microsoft теряет доверие фанатов Xbox
El Grechko
08:11
Да, вы покупаете её чтоб снижать настройки графики. Именно так. Например в аланвейк 2 вы со своей 3070ti не можете включить RT, у вас там в FHD будет меньше 20 к/с. Вы переключите на другие настройки ...
7 видеокарт, которые не стоит покупать зимой 2025 года после анонса NVIDIA GeForce RTX 5000
Дмитрий Илюхин
08:09
Что с аудиторией оверов? Настолько глупых людей в it еще не встечал
7 видеокарт, которые не стоит покупать зимой 2025 года после анонса NVIDIA GeForce RTX 5000
Alex TOPMAN
07:43
Ссылку автор не привёл, т.е. просто порофлил?
NVIDIA бесплатно раздает 5 моделей RTX 5090
Redneck_prm
07:37
>>> Но тупой ремонт мало интересен: «снял светодиоды — запаял светодиоды. Всем спасибо, все свободны!». Даладна, пайка диодов на алюминиевой плате, сидящей на теплоотводе, тот еще цирк с конями, за...
Ремонт светодиодных ламп и приведение к максимально возможному идеалу на примере Gauss e14 6W
Эдуард Кузнецов
07:37
Основная камера iPhone 17 Pro будет иметь прежнее разрешение в 48 миллионов пикселей
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем