Пока одни эксперты пытаются оценить возможный ущерб производителей чипов от введения дополнительных экспортных ограничений правительством Байдена, тайваньские власти уже оценивают потенциальное влияние повышенных таможенных пошлин в США, которые грозится ввести следующий президент Дональд Трамп (Donald Trump). По мнению министра экономики Тайваня Цзы Хуэй Ко (Jyh-huei Kuo), на которого ссылается Reuters, продукция тайваньских компаний настолько востребована, что пошлины не станут помехой для её успешной реализации в США и других странах.
Передовые полупроводниковые компоненты и технологии мало кто может предложить, помимо Тайваня, поэтому продукция местного производства вряд ли станет пользоваться меньшим спросом после введения повышенных таможенных пошлин в США, как считает тайваньский чиновник. В случае необходимости власти острова готовы помочь компаниям перенести производство в США. Это имеет смысл сделать в отношении тайваньских компаний аэрокосмического сектора, которые тесно сотрудничают с американскими. В США появятся исследовательские центры тайваньских компаний, работающих в этой сфере. Тайвань также в этом полугодии откроет представительство в Японии, которое поможет представителям тайваньского бизнеса наладить сотрудничество с этой страной.