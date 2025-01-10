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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Тайваньская промышленность от повышенных пошлин Трампа пострадает минимально
Спрос на продукцию всё равно будет за неимением особых альтернатив.

Пока одни эксперты пытаются оценить возможный ущерб производителей чипов от введения дополнительных экспортных ограничений правительством Байдена, тайваньские власти уже оценивают потенциальное влияние повышенных таможенных пошлин в США, которые грозится ввести следующий президент Дональд Трамп (Donald Trump). По мнению министра экономики Тайваня Цзы Хуэй Ко (Jyh-huei Kuo), на которого ссылается Reuters, продукция тайваньских компаний настолько востребована, что пошлины не станут помехой для её успешной реализации в США и других странах.

Источник изображения: TSMC

Передовые полупроводниковые компоненты и технологии мало кто может предложить, помимо Тайваня, поэтому продукция местного производства вряд ли станет пользоваться меньшим спросом после введения повышенных таможенных пошлин в США, как считает тайваньский чиновник. В случае необходимости власти острова готовы помочь компаниям перенести производство в США. Это имеет смысл сделать в отношении тайваньских компаний аэрокосмического сектора, которые тесно сотрудничают с американскими. В США появятся исследовательские центры тайваньских компаний, работающих в этой сфере. Тайвань также в этом полугодии откроет представительство в Японии, которое поможет представителям тайваньского бизнеса наладить сотрудничество с этой страной.

#сша #полупроводники #tsmc #тайвань #дональд трамп #таможенные пошлины
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