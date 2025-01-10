И вернуть себе хотя бы часть утраченных позиций на рынке ПК в этом году.

По информации GuruFocus, эксперты Citi на CES 2025 не теряли времени даром, и после общения с рядом представителей руководства Intel пришли к выводу, что компания намерена найти себе нового генерального директора в течение ближайших месяцев. Для неё важно взять курс на стабилизацию бизнеса, что в сочетании с назначением нового главы укрепит веру инвесторов в способность гиганта вернуть себе часть утраченных позиций на рынке центральных процессоров.

Источник изображения: Nikkei

При этом представители Citi сохраняют за акциями Intel нейтральный рейтинг, не позволяя рассчитывать на скорое возрождение бизнеса компании в традиционных для неё сегментах рынка. За предыдущие 12 месяцев ценные бумаги Intel подешевели почти на 60%. Отсутствие у компании постоянного генерального директора тоже не способствует укреплению уверенности инвесторов, так что с поиском замены отправленному на пенсию в начале декабря Патрику Гелсингеру (Patrick Gelsinger) она затягивать наверняка не станет.