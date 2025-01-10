Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Intel намерена найти нового генерального директора в течение ближайших месяцев
И вернуть себе хотя бы часть утраченных позиций на рынке ПК в этом году.

По информации GuruFocus, эксперты Citi на CES 2025 не теряли времени даром, и после общения с рядом представителей руководства Intel пришли к выводу, что компания намерена найти себе нового генерального директора в течение ближайших месяцев. Для неё важно взять курс на стабилизацию бизнеса, что в сочетании с назначением нового главы укрепит веру инвесторов в способность гиганта вернуть себе часть утраченных позиций на рынке центральных процессоров.

Источник изображения: Nikkei

При этом представители Citi сохраняют за акциями Intel нейтральный рейтинг, не позволяя рассчитывать на скорое возрождение бизнеса компании в традиционных для неё сегментах рынка. За предыдущие 12 месяцев ценные бумаги Intel подешевели почти на 60%. Отсутствие у компании постоянного генерального директора тоже не способствует укреплению уверенности инвесторов, так что с поиском замены отправленному на пенсию в начале декабря Патрику Гелсингеру (Patrick Gelsinger) она затягивать наверняка не станет.

#intel #генеральный директор
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Деградация светодиодов на примере почерневшей от времени E27 лампы Gauss от 2014 года
78
7 видеокарт, которые не стоит покупать зимой 2025 года после анонса NVIDIA GeForce RTX 5000
64
"Грязные ангелы", "Крейвен-охотник", "Присяжный номер 2": краткий обзор фильмов
4
Какие аксессуары стоит купить счастливому обладателю новой PlayStation 5 (Xbox series)
4
Nvidia представила видеокарты RTX 50 Blackwell
97
Какой SSD лучше всего подойдет для апгрейда Sony Playstation 4 (Xbox one)
3
Ретро-обзор: видеокарта nVidia Riva TNT2 M64 32Mb - обрезки со стола Хуанга
45
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z890 Carbon WIFI
9

Сейчас обсуждают

El Grechko
11:28
В этом и проблема. Когда видеопамяти хватает, дополнительные гигабайты не приносят ничего. Когда видеопамяти не хватает начинаются проблемы, которые решаются сдвигом ползунка качества текстур на 1 сту...
7 видеокарт, которые не стоит покупать зимой 2025 года после анонса NVIDIA GeForce RTX 5000
FelsheR-zzzzz
11:25
Россиянам по йух на твои слезы. Мы эти мосты не измерять будем, а ими пользоваться. Спасибо ЕР, пока 95й квартал очередное шедевральное кино снимает - они просто строят и делают жизнь россиян лучше.
Сотрудники Apple обманули компанию на $152 000 через пожертвования на благотворительность
Andrey Kovalchuk
11:23
1й кал - трешак межгалактических масштабов, что становится ясно сразу после просмотра страницы на imdb. 2й - посмотрел частично на перемотке и поржал над тупостью всего и местами убожеством спецэффект...
"Грязные ангелы", "Крейвен-охотник", "Присяжный номер 2": краткий обзор фильмов
stellsnake
11:17
А когда бороться то с этой хернёй начнут? Ну я не знаю, например разрешат публичные расстрелы телефонных мошенников. Когда начнут сбрасывать авиабомбы на калл центры этих тридварасов? Или терпеть буде...
В 2025 году россияне будут чаще сталкиваться с киберпреступниками и мошенниками
OgoGoLog
11:10
Максим Калашников (настоящее имя - Владимир Александрович Кучеренко) родился 21 декабря 1966 года в Ашхабаде, а вырос в Одессе. Мнение таких "экспертов" очень важно для нас. ФАБы и Искандеры, режущие...
Myśl Polska: Вооруженные силы РФ могут занять всю территорию Украины
Яков Рудев
11:07
Гражданин учите матчасть. Посмотрите тесты про использование видеопамяти в современных игрушках. Сравните хотя бы 3060 на 12гб и 4060 с 8 гб в играх, там где видеопамяти не хватает 3060 впереди. У мен...
7 видеокарт, которые не стоит покупать зимой 2025 года после анонса NVIDIA GeForce RTX 5000
Ni9999
11:04
Я не про покадровое сравнение, где надо выискивать веточки-листочки, а про реальную игру (причем только ЭТУ игру). В основном я смотрел, чтоб мелкие надписи читались да враги искались. Моник 2к, 240гц...
7 видеокарт, которые не стоит покупать зимой 2025 года после анонса NVIDIA GeForce RTX 5000
stellsnake
11:03
"Обрушилась"))) Ты хотел сказать пукнула? Никому нет дела до того что там говорит хуанг. Никому нет ни какого дела до того сколько заработает или потеряет хуанг в результате санкций. Ему просто позвол...
NVIDIA обрушилась с критикой на готовящиеся санкции США
Ni9999
11:02
Видимо, в этой хорошо, другие я не проверял. Так что все что я сообщил только к ней и относится. У меня моник 2к 240гц.
7 видеокарт, которые не стоит покупать зимой 2025 года после анонса NVIDIA GeForce RTX 5000
Radioman
11:02
Я тут недавненько в арму 3 зашел в Кох поиграть, с товарищем. У меня 3080ти и у него 2080с . У меня ФПС был в районе 50-70 с просадками до 38 . У товарища 28 . Вот и онлайн, Канаш не везде так, т...
7 видеокарт, которые не стоит покупать зимой 2025 года после анонса NVIDIA GeForce RTX 5000
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем