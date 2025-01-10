Чтобы попробовать обыграть японских старожилов у них дома.

Формально, японский рынок компактных электромобилей не очень развит, хотя страна является крупнейшим экспортёром легковых машин. Nissan предлагает японским покупателям небольшой электромобиль Sakura менее чем за $17 000, но составить ему конкуренцию неожиданно взялась южнокорейская компания Hyundai Motor, которая с мая собирается начать поставки на японский рынок компактного электромобиля Inster за $18 000, как сообщает Reuters.

Источник изображения: Hyundai Motor

В 2009 году Hyundai ушла с японского рынка машин с ДВС из-за сильной конкуренции местных производителей, но в силу отсутствия на нём достаточного ассортимента электромобилей увидела для себя возможность возращения. С 2022 года корейская компания предлагает в Японии машины на электротяге, включая версии с водородными топливными ячейками. Примечательно, что китайский бестселлер в лице BYD Dolphin в Японии стоит около $23 000, поэтому предложение Hyundai станет одним из наиболее выгодных на местном рынке. В прошлом году Hyundai удалось продать в Японии только 607 автомобилей, поэтому на грандиозный успех с первых шагов компания здесь пока не рассчитывает. Вместе с родственными марками Kia и Genesis компания Hyundai является третьим по величине автопроизводителем в мире.