Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Выручка TSMC по итогам прошлого года выросла на треть
И по итогам четвёртого квартала почти так же.

Полноценный квартальный отчёт TSMC будет опубликован на следующей неделе, а пока компания приводит финансовую статистику за декабрь прошлого года, которая, тем не менее, позволяет вычислить не только квартальную выручку, но и годовую. В первом случае, как ожидается, выручка TSMC по итогам четвёртого квартала выросла на 34,4% до $26,4 млрд. Годовая выручка выросла почти пропорционально на 33,9% до $87,8 млрд, если опираться на официальные данные за декабрь. Величина квартальной выручки TSMC превзошла ожидания аналитиков.

Источник изображения: SMIC

В текущем году, как ожидают аналитики Morgan Stanley, динамика роста выручки TSMC будет более скромной, лишь слегка превысив 20%. Капитальные затраты компании, которые в прошлом году уложились в $30 млрд, в текущем году наверняка увеличатся, поскольку она продолжает оснащать два новых предприятия в США и Японии соответственно, а в Германии собирается приступить к строительству первого локального предприятия. Кроме того, пару новых предприятий у TSMC начнут возводиться в этом году и на территории Тайваня.

#аналитика #полупроводники #финансы #tsmc
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Деградация светодиодов на примере почерневшей от времени E27 лампы Gauss от 2014 года
78
7 видеокарт, которые не стоит покупать зимой 2025 года после анонса NVIDIA GeForce RTX 5000
54
"Грязные ангелы", "Крейвен-охотник", "Присяжный номер 2": краткий обзор фильмов
3
Какие аксессуары стоит купить счастливому обладателю новой PlayStation 5 (Xbox series)
4
Nvidia представила видеокарты RTX 50 Blackwell
187
Что подорожает в России в 2025 году — не очень оптимистичный прогноз
50
Ретро-обзор: видеокарта nVidia Riva TNT2 M64 32Mb - обрезки со стола Хуанга
45
Какой SSD лучше всего подойдет для апгрейда Sony Playstation 4 (Xbox one)
3
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z890 Carbon WIFI
9

Сейчас обсуждают

Andrey Kovalchuk
09:55
"Новые чипы предлагают пропускную способность до 1,5 ТБ/с. Это на 40% больше, чем у чипов GDDR6. Их скорость составляет 32 Гбит/с" Афтар, я очень сильно надеюсь, что этот и подобный бред ты просто туп...
Видеокарты серии Nvidia RTX 50 используют чипы памяти GDDR7 от Samsung
FelsheR-zzzzz
09:52
Нормальное у тебя лицо, не комплексуй.
7 видеокарт, которые не стоит покупать зимой 2025 года после анонса NVIDIA GeForce RTX 5000
FelsheR-zzzzz
09:48
Согласен, я русский человек покупаю только натуральные елки. Резиновые бабы (ели) удел культурных, попользовались - вернули, как украину!)
Российские потребители массово возвращают продавцам новогодние ели, гирлянды и декор
Чато -- -- Бот
09:47
Взгляд у этой тётки как у обосравшейся дворняги.
Зурабишвили заявила, что останется президентом Грузии, но уже в другом кабинете
baran
09:40
72 fps, я тоже также ограничиваю, нехер карту жечь
7 видеокарт, которые не стоит покупать зимой 2025 года после анонса NVIDIA GeForce RTX 5000
Aleksey Aleksey
09:27
Да. Как понаехали соседи из 404 так и понеслось. Раньше такого ни разу не слышал. Совпадение?
Российские потребители массово возвращают продавцам новогодние ели, гирлянды и декор
Фауст Гете
09:19
Вижу статью про видеобуфер - автор продажный хрен. Запомните ребят, картам хватает своей памяти, это даже не стоит рассматривать, им ставят столько сколько тянет шина и и чип. И если докинуть памяти в...
7 видеокарт, которые не стоит покупать зимой 2025 года после анонса NVIDIA GeForce RTX 5000
unhurtable
09:16
Пересадили и оно радо ибо раньше вообще не было в комплектации...
Датские власти получили предупреждение о серьезных намерениях Трампа в отношении покупки Гренландии
unhurtable
09:15
Более чем - во первых надо извратиться и найти мать в которую 4 видяхи воткнуть, во вторых с пробросом видях в виртуалки тоже дело такое, в третьих и главных НАХРЕНА
AMD легко может создать лучший игровой CPU Ryzen X3D, но не делает этого по экономическим причинам
Werewolf Werewolf
09:14
Ну может и много выборов. Но так как 5 поколение мега разработки видно радару лучше чем миг 29. То выбор пока один Х 69 и все. Так что преимущество видимости перед F35 на 5+. А давайте он не будет п...
Су-57 5-го поколения превосходит конкурентов за счет высокой огневой мощи и ассортимента боеприпасов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем