И по итогам четвёртого квартала почти так же.

Полноценный квартальный отчёт TSMC будет опубликован на следующей неделе, а пока компания приводит финансовую статистику за декабрь прошлого года, которая, тем не менее, позволяет вычислить не только квартальную выручку, но и годовую. В первом случае, как ожидается, выручка TSMC по итогам четвёртого квартала выросла на 34,4% до $26,4 млрд. Годовая выручка выросла почти пропорционально на 33,9% до $87,8 млрд, если опираться на официальные данные за декабрь. Величина квартальной выручки TSMC превзошла ожидания аналитиков.

Источник изображения: SMIC

В текущем году, как ожидают аналитики Morgan Stanley, динамика роста выручки TSMC будет более скромной, лишь слегка превысив 20%. Капитальные затраты компании, которые в прошлом году уложились в $30 млрд, в текущем году наверняка увеличатся, поскольку она продолжает оснащать два новых предприятия в США и Японии соответственно, а в Германии собирается приступить к строительству первого локального предприятия. Кроме того, пару новых предприятий у TSMC начнут возводиться в этом году и на территории Тайваня.