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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Власти США ограничат доступ Китая к 16-нм чипам и оборудованию для их производства
Это может произойти уже сегодня.

Уходящее правительство Джозефа Байдена (Joseph Biden), по информации Economic Daily News, готовится оставить Китаю не самые приятные «прощальные подарки». Помимо ограничений на поставки в КНР ускорителей вычислений и готовых больших языковых моделей, власти США готовятся расширить ограничения в сфере поставок чипов и оборудования для их производства.

Источник изображения: SMIC

Новые экспортные ограничения США, как ожидается, охватят и 16-нм чипы, которые пока можно поставлять в Китай. Соответственно, оборудование для их производства тоже попадёт под запрет в случае экспорта в КНР, хотя с этой точки зрения осуществлять фильтрацию будет сложно, ведь в этом спектре литографических технологий возможности сопутствующего оборудования достаточно широки.

TSMC от подобных запретов пострадает минимально, поскольку от реализации 16-нм чипов она получает не более 8% своей выручки, да и не вся она при этом поступает из Китая. Компании типа GlobalFoundries и UMC от потери китайских заказов пострадают гораздо сильнее.

#сша #китай #полупроводники #литографическое производство #tsmc #санкции
Источник: udn.com
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