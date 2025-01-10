Это может произойти уже сегодня.

Уходящее правительство Джозефа Байдена (Joseph Biden), по информации Economic Daily News, готовится оставить Китаю не самые приятные «прощальные подарки». Помимо ограничений на поставки в КНР ускорителей вычислений и готовых больших языковых моделей, власти США готовятся расширить ограничения в сфере поставок чипов и оборудования для их производства.

Источник изображения: SMIC

Новые экспортные ограничения США, как ожидается, охватят и 16-нм чипы, которые пока можно поставлять в Китай. Соответственно, оборудование для их производства тоже попадёт под запрет в случае экспорта в КНР, хотя с этой точки зрения осуществлять фильтрацию будет сложно, ведь в этом спектре литографических технологий возможности сопутствующего оборудования достаточно широки.

TSMC от подобных запретов пострадает минимально, поскольку от реализации 16-нм чипов она получает не более 8% своей выручки, да и не вся она при этом поступает из Китая. Компании типа GlobalFoundries и UMC от потери китайских заказов пострадают гораздо сильнее.