Это будет уже второе по счёту 3-нм решение, к созданию которого причастна MediaTek.

Тайваньская компания MediaTek в октябре прошлого года представила 3-нм процессор Dimensity 9400, поэтому определённый опыт сотрудничества с TSMC в этой сфере она имеет. По информации Economic Daily News, представленный на CES 2025 компанией NVIDIA чип GB10 тоже будет выпускаться компанией TSMC по 3-нм технологии. В его разработке MediaTek тоже принимала участие.

Источник изображения: NVIDIA

Графическое ядро Blackwell в составе этого чипа сочетается с 20 вычислительными ядрами Grace с Arm-совместимой архитектурой. Сотрудничество NVIDIA и MediaTek также продолжится в автомобильном сегменте, поскольку готовящийся к выходу на рынок чип Dimensity Auto Cockpit C-X1 сможет работать под управлением операционной системы Drive OS, которую продвигает NVIDIA. На основе этого чипа автопроизводители смогут создавать бортовые информационно-развлекательные системы.