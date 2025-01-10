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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
NVIDIA обрушилась с критикой на готовящиеся санкции США
Нет смысла запрещать то, что уже используется каждым компьютером на планете.

Агентство Bloomberg отмечает, что вчерашние новости о подготовке нового пакета экспортных ограничений США в сфере поставок ускорителей вычислений и готовых больших языковых моделей нашли активный отклик у представителей NVIDIA, которые сочли предлагаемые меры пагубными для американской экономики в целом.

Источник изображения: NVIDIA

Новые санкции, по мнению вице-президента компании по связям с государственными структурами Нэда Финкла (Ned Finkle), навредят компьютерам рядовых пользователей по всему миру, но при этом никак не помогут укрепить национальную безопасность США, а заодно подтолкнут мир к поиску альтернатив изделиям NVIDIA. По мнению представителя компании, для администрации Байдена нет никакого смысла пытаться контролировать распространение технологии, которая уже присутствует в игровых ПК по всей планете, а тем более, прикрывать это необходимостью защиты от Китая. Напротив, подобный запрет сыграет только на руку противникам США, как считают в NVIDIA, а ещё он навредит экономике и техническому прогрессу в Америке.

Ранее глава и основатель NVIDIA Дженсен Хуан (Jensen Huang) заявил, что готов встретиться с избранным президентом США Дональдом Трампом (Donald Trump), но его пока не пригласили в резиденцию преемника Байдена. Сам Хуан надеется, что при Трампе в отрасли будет меньше правил и ограничений, и это пойдёт ей на пользу, позволяя развиваться быстрее.

#nvidia #сша #санкции
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