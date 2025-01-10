Он сохранил только один подрулевой рычажок и стал быстрее разгоняться.

Издание Electrek и многие другие к утру обнаружили, что Tesla открыла приём заказов на обновлённый вариант кроссовера Model Y в Китае. Поставки серийных машин шанхайской сборки начнутся в марте этого года, причём к маю будет налажен выпуск праворульных вариантов, которые доберутся до той же Австралии. Более эффективная силовая установка соседствует в машине с освежённым дизайном, более богатым интерьером и улучшенной шумоизоляцией.

Источник изображения: Tesla

За всё это придётся доплатить более 4% относительно предыдущего поколения Tesla Model Y, но заднеприводный вариант кроссовера в Китае всё равно будет стоить менее $36 000. Полноприводная версия также доступна для заказа, она предлагается в исполнении с увеличенным до 719 км запасом хода по циклу CLTC. Это на 31 км больше, чем у предшественницы, а заднеприводная версия с единственным тяговым электродвигателем на задней оси довольствуется батарей уменьшенной с 78,4 до 62,5 кВт‧ч ёмкости, но предлагает увеличенный относительно предшественницы на 39 км запас хода в 593 км.

Источник изображения: Tesla

Заднеприводная машина улучшила время разгона до 100 км/ч с 5,9 до 5,3 с, полноприводный вариант вместо 5 секунда разменивает эту скорость за 4,3 с. Максимальная скорость обеих модификаций снизилась с 217 до 201 км/ч. Полноприводная версия способна заряжаться от станции мощностью 250 кВт, у заднеприводной предельная мощность зарядной станции ограничена 170 кВт. Запас хода при благоприятных условиях можно пополнить на 250 км за 15 минут.

Источник изображения: Tesla

В интерьере кроссовера появились более дорогие материалы и атмосферная регулируемая подсветка, шумоизоляция была улучшена, кресла стали комфортнее и получили вентиляцию. Кроме того, сидения заднего ряда можно складывать при помощи электропривода прямо из багажника. Задним пассажирам предлагается свой небольшой дисплей в районе центрального туннеля.

Источник изображения: Tesla

Руль сохранил круглую форму, но из подрулевых рычажков сохранён только тот, что отвечает за включение указателей поворота. Выбор режимов движения силовой установки осуществляется через центральный дисплей. В принципе, такой «шаг назад» с точки зрения эргономики повышает удобство управления машиной, поскольку обновлённая осенью 2023 года Tesla Model 3 лишена обоих подрулевых рычажков.