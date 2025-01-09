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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
В прошлом году объёмы поставок классических ПК выросли только на 1%
ИИ не помог, как и предстоящее завершение поддержки Windows 10.

Опубликованный сегодня отчёт IDC позволил понять, что ни близость завершения поддержки Windows 10, ни появление на рынке процессоров с функцией локального ускорения работы систем искусственного интеллекта в прошлом году так и не смогли существенно повлиять на объёмы поставок настольных ПК, ноутбуков и рабочих станций. По итогам 2024 года во всём мире было поставлено 262,7 млн традиционных ПК, что лишь на один процент больше, чем годом ранее.

Источник изображения: IDC

Кстати, четвёртый квартал прошлого года в отдельности продемонстрировал более высокую динамику, увеличив объёмы поставок ПК на 1,8% до 68,9 млн штук. Это объясняется как появлением программы субсидирования в Китае, которая стимулирует потребительский спрос на электронику, так и предновогодними акциями в западной рознице. Угроза введения повышенных таможенных пошлин со стороны США на технику китайской сборки ускорила закупки компонентов и готовых ПК лишь в минимальной степени, как поясняют представители IDC.

На текущий год они не могут дать чёткого прогноза по динамике роста поставок ПК. С одной стороны, рынок неизбежно столкнётся с необходимостью обновления парка ПК в связи с прекращением поддержки Windows 10 в октябре текущего года. Опять же, будут продвигаться и процессоры с функциями локального ускорения работы ИИ. Однако, они пока предлагаются по не очень гуманным ценам, а у пользователей нет чёткого представления, для чего им такие процессоры реально нужны. Всё это усугубляется не очень хорошими процессами в макроэкономике, поэтому спрос на ПК и не готов расти высокими темпами в текущем году, как предполагают представители IDC.

#аналитика #финансы #idc #рынок пк
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