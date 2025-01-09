Заряд аккумулятора даже не снизился за 24 часа.

Когда-то Nissan был крупнейшим производителем электромобилей, но потом на рынок ворвалась Tesla, а японский «первопроходец» сейчас довольствуется парой моделей электромобилей, причём кроссовер Ariya хоть и отличается относительной молодостью, на былую популярность своего собрата Leaf в современных условиях претендовать уже не может. Как поясняет Electrek, компания Nissan Motor недавно продемонстрировала на видео свою климатическую камеру для испытаний электромобилей, которая позволяет выдерживать их заданное время при температуре до минус сорока градусов Цельсия.

Источник изображения: Nissan

В ходе конкретного эксперимента кроссовер Nissan Ariya был на сутки помещён в камеру при температуре минус 20 градусов Цельсия с остаточным зарядом тяговой батареи не более 17%. Машина во время нахождения в климатической камере не подключалась к сети для зарядки, но при этом и не задействовала свой бортовой обогреватель. Электромобиль просто выдержали сутки на двадцатиградусном заряде. По окончании эксперимента остаточный заряд тяговой батареи показывал прежние 17%, а необходимые для начала движения бортовые системы запустились без каких-либо проблем. Учитывая наличие многих предрассудков в отношении эксплуатации электромобилей в зимнее время, подобные эксперименты наверняка позволят успокоить потенциальных покупателей.