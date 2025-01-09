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Новости Hardware Игнатий Колыско
Radeon RX 9070 протестировали в Call of Duty: Black Ops 6, где карта выдала схожие с RTX 4080 Super результаты
Теперь всё зависит от цены.

Компания AMD провела на CES сдержанную презентацию видеокарт серии Radeon RX 9070, не раскрыв подробных характеристик. Однако неофициальный тест в Call of Duty: Black Ops 6 приоткрывает завесу над производительностью базовой модели RX 9070. Конечно, стоит дождаться полноценных обзоров и официального релиза, прежде чем делать окончательные выводы.

В бенчмарке Black Ops 6 при использовании нативного 4K-рендеринга на базе предварительной версии драйверов показал среднюю частоту кадров 99 FPS для RX 9070. Для сравнения, RTX 4080 Super в режиме качества DLSS (масштабирование с 2560 x 1440) достигает примерно 129 FPS. Эти предварительные данные выглядят многообещающе для AMD.

Тестирование RX 9070 проводилось на стенде CES с использованием нового процессора AMD Ryzen 9950X3D, который пока мало изучен в связке с видеокартами Nvidia. Кроме того, в игре не использовалась трассировка лучей, поэтому заявления AMD о значительном улучшении производительности в режиме RT пока не подтверждены. В будущих обзорах будет интересно сравнить новую технологию масштабирования FSR4 от AMD с DLSS от Nvidia и XeSS от Intel.

Несмотря на то, что AMD пока не раскрыла подробные характеристики серии RX 9000, новая система наименований предполагает конкуренцию с грядущей RTX 5070 от Nvidia. Предварительная информация указывает на то, что RTX 5070 может немного превзойти нынешнюю RTX 4070 Super. Если RX 9070 действительно сможет соперничать с 4080 Super, то в этом году нас ожидает серьезная борьба в среднем ценовом сегменте, где представлены наиболее популярные видеокарты.

Цена RX 9070 пока неизвестна. Наличие 16 ГБ видеопамяти может дать ей преимущество перед конкурентами от Nvidia, но многое будет зависеть от того, как AMD отреагирует на агрессивную цену RTX 5070 в $549. AMD пока не подтвердила даты выпуска RX 9070 и RX 9070 XT, указав лишь на первый квартал 2025 года. По данным некоторых инсайдеров, старт предварительных заказов должен начаться 23 января.

Видеокарты Nvidia RTX 5080 и RTX 5090 поступят в продажу 30 января, а RTX 5070 и 5070 Ti — в феврале. Стоит отметить, что Black Ops 6 традиционно более благосклонна к картам AMD, чем другие современные игры.

#amd #видеокарты #radeon rx 9070
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