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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Обновлённая Tesla Model Y впервые запечатлена на тестах без камуфляжа
Во время испытаний в зимних условиях.

Как напоминает CnEVPost, кроссовер Tesla Model Y по итогам одиннадцати месяцев прошлого года формировал 73% поставок продукции этой марки на китайском рынке, а по мнению главы компании, он вообще является самым популярным автомобилем в мире, включая и машины с ДВС. По слухам, сборка обновлённой версии кроссовера начнётся в этом месяце, и они подогреваются новыми фотографиями электромобиля, впервые демонстрирующими его внешность без камуфляжных накладок.

Источник изображения: CnEVPost, Weibo

Дизайном передней части за счёт появления типичной для многих китайских машин «моноброви» в виде светодиодной полосы, обновлённая Tesla Model Y чем-то напоминает XPeng G6. Фотография задней части тоже позволяет идентифицировать сплошную светодиодную полосу. В остальном пропорции кузова не изменились, ведь перед Tesla стояла задача обновить машину за минимум средств.

Источник изображения: CnEVPost, Weibo

Интерьер салона также должен существенным образом измениться, но пока его изображения отсутствуют, оставляя повод вернуться к подобным новостям позднее. На ключевом для Tesla китайском рынке компания сталкивается с острой конкуренцией, поэтому обновить свою самую популярную модель электромобиля она заинтересована как можно скорее.

#tesla #электромобили tesla #tesla model y
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