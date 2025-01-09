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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Новые ограничения на доступ к ускорителям ИИ будут введены властями США завтра
NVIDIA уже возмутилась по поводу новых требований властей США.

При Джозефе Байдене (Joseph Biden) правительство США уделяло пристальное внимание вопросам экспорта новых технологий, поэтому в последние дни работы текущего состава оно постарается утвердить дополнительные ограничения на доступ к ускорителям вычислений для представителей недружественных стран, как отмечает Bloomberg. По данным агентства, уже завтра могут быть утверждены новые экспортные ограничения в этой сфере, которые будут варьироваться по критерию не только принадлежности участников рынка к определённой группе стран, но и между отдельными компаниями.

Источник изображения: Bloomberg

С точки зрения географического разделения, первая из трёх группа стран получит наиболее полный доступ к ускорителям вычислений американского происхождения и сопутствующим технологиям. США, Канада, Великобритания, страны Западной Европы и Скандинавии составят в этой группе компанию Японии, Австралии и Новой Зеландии. Французская Гвиана в Южной Америке станет единственной страной на континенте с соответствующим уровнем доступа. Всего в первой группе будет 18 союзников США.

К третьей группе стран, которая не получит доступа к ускорителям вычислений американского происхождения, относятся Россия, Китай, заметная часть африканских государств и страны Ближнего Востока, а также Куба, Гондурас и Венесуэла. Все прочие страны мира попадут в самую многочисленную вторую группу, для которой США будут дифференцированно устанавливать пределы концентрации вычислительных мощностей в каждой конкретной стране. Чтобы преодолеть эти ограничения, властям каждой из стран придётся брать на себя определённые обязательства в части обеспечения стандартов безопасности и соблюдения прав человека, которые властями США трактуются довольно своеобразно. В третьей группе стран, к которым США настроены максимально враждебно, будет более двух десятков государств.

Представители NVIDIA такой потенциальный шаг уходящей американской администрации решительно осудили, заявив, что новые ограничения будут сдерживать экономическое развитие США и технический прогресс в целом.

Страны из числа союзников США получат право поставлять ускорители вычислений и в страны второй группы, но при условии, что за пределами стран первой группы будет сосредоточено не более четверти всех вычислительных ресурсов, контролируемых компаниями со штаб-квартирами в союзнических странах. В каждой из стран второй группы может быть сосредоточено не более 7% вычислительных мощностей. Для американских компаний минимальная степень концентрации вычислительных мощностей в США составит 50%.

Для стран второй группы устанавливается квота в 50 000 графических процессоров, которые могут быть поставлены в период с 2025 по 2027 годы. Отдельным компаниям может быть разрешено поставить больше ускорителей в эти страны, но после согласования условий с американскими регуляторами. На экспорт больших языковых моделей также будут наложены особые ограничения.

#сша #искусственный интеллект #санкции
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