NVIDIA уже возмутилась по поводу новых требований властей США.

При Джозефе Байдене (Joseph Biden) правительство США уделяло пристальное внимание вопросам экспорта новых технологий, поэтому в последние дни работы текущего состава оно постарается утвердить дополнительные ограничения на доступ к ускорителям вычислений для представителей недружественных стран, как отмечает Bloomberg. По данным агентства, уже завтра могут быть утверждены новые экспортные ограничения в этой сфере, которые будут варьироваться по критерию не только принадлежности участников рынка к определённой группе стран, но и между отдельными компаниями.

Источник изображения: Bloomberg

С точки зрения географического разделения, первая из трёх группа стран получит наиболее полный доступ к ускорителям вычислений американского происхождения и сопутствующим технологиям. США, Канада, Великобритания, страны Западной Европы и Скандинавии составят в этой группе компанию Японии, Австралии и Новой Зеландии. Французская Гвиана в Южной Америке станет единственной страной на континенте с соответствующим уровнем доступа. Всего в первой группе будет 18 союзников США.

К третьей группе стран, которая не получит доступа к ускорителям вычислений американского происхождения, относятся Россия, Китай, заметная часть африканских государств и страны Ближнего Востока, а также Куба, Гондурас и Венесуэла. Все прочие страны мира попадут в самую многочисленную вторую группу, для которой США будут дифференцированно устанавливать пределы концентрации вычислительных мощностей в каждой конкретной стране. Чтобы преодолеть эти ограничения, властям каждой из стран придётся брать на себя определённые обязательства в части обеспечения стандартов безопасности и соблюдения прав человека, которые властями США трактуются довольно своеобразно. В третьей группе стран, к которым США настроены максимально враждебно, будет более двух десятков государств.

Представители NVIDIA такой потенциальный шаг уходящей американской администрации решительно осудили, заявив, что новые ограничения будут сдерживать экономическое развитие США и технический прогресс в целом.

Страны из числа союзников США получат право поставлять ускорители вычислений и в страны второй группы, но при условии, что за пределами стран первой группы будет сосредоточено не более четверти всех вычислительных ресурсов, контролируемых компаниями со штаб-квартирами в союзнических странах. В каждой из стран второй группы может быть сосредоточено не более 7% вычислительных мощностей. Для американских компаний минимальная степень концентрации вычислительных мощностей в США составит 50%.

Для стран второй группы устанавливается квота в 50 000 графических процессоров, которые могут быть поставлены в период с 2025 по 2027 годы. Отдельным компаниям может быть разрешено поставить больше ускорителей в эти страны, но после согласования условий с американскими регуляторами. На экспорт больших языковых моделей также будут наложены особые ограничения.