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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Собравший $47 млрд китайский Big Fund III готов приступить к распределению субсидий
Первым делом будет направлено более $12 млрд в полупроводниковую отрасль КНР.

США и Евросоюз о необходимости учреждения специальных фондов для финансирования развития региональной полупроводниковой промышленности задумались лишь несколько лет назад, а в Китае подобные программы работают уже не менее десяти лет. По информации Nikkei, третья фаза так называемого Big Fund в Китае с 31 декабря прошлого года формально перешла к этапу распределения субсидий. На этот раз около $47 млрд планируется направить на развитие национального производства чипов, включая финансирование выпуска специализированных материалов и оборудования для выпуска чипов.

Источник изображения: Micron Technology

В прошлом десятилетии две предыдущие фазы Big Fund около $100 млрд в период с 2014 по 2018 годы, а также $41 млрд в период с 2019 по 2023 годы. Эти средства, в том числе, позволили китайским компаниям выйти на лидирующие позиции в сфере выпуска литиевых аккумуляторов и электромобилей. Из средств третьей фазы фонда первоначально планируется выделить $12,7 млрд на финансирование компаний полупроводникового сектора. Будут ли это существующие гиганты, либо начинающие игроки рынка, не уточняется.

#китай #полупроводники #субсидии
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