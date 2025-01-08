Они поступят в продажу одновременно с видеокартами.

Немецкая компания Alphacool International GmbH, ведущий производитель систем водяного охлаждения, анонсировала новые водоблоки для видеокарт NVIDIA GeForce RTX 5080 и 5090.

Водоблок Alphacool Core для видеокарт был полностью переработан по сравнению с предыдущим поколением. Для оптимизации охлаждения были пересмотрены и протестированы все расстояния между кулером и компонентами печатной платы. Весь поток воды был смоделирован с помощью современного программного обеспечения и затем проверен на практике.

Благодаря моделированию и практическим испытаниям Alphacool усовершенствовала основание кулера и сопло, повысив эффективность охлаждения. Компания гарантирует, что новые водоблоки Alphacool Core для RTX 5080 и RTX 5090 обеспечат «наилучшую возможную производительность охлаждения».

Дизайн водоблоков был лишь слегка изменен. Alphacool продолжает использовать фитинги из латуни в серии Core для обеспечения максимального качества и безопасности. Эмблема Core над джетплейтом добавляет визуальной привлекательности. Вместо никелирования медные кулеры хромируются — это более прочное и эффектное покрытие.

На старте продаж Alphacool представит водоблоки для следующих моделей:

NVIDIA RTX 5080: Palit (различные модели), Gainward (различные модели), Inno3D (различные модели), ASUS ROG Strix, ASUS TUF Gaming, MSI Suprim, MSI Gaming.

NVIDIA RTX 5090: Palit (различные модели), Gainward (различные модели), Inno3D (различные модели), ASUS ROG Strix, ASUS TUF Gaming, MSI Suprim, MSI Gaming.

Помимо Core, Alphacool также выпускает вариант для серверов — Alphacool ES для RTX 5080 и RTX 5090. Эти однослотовые решения позволяют охлаждать видеокарты, расположенные вплотную друг к другу. Фитинги ориентированы назад, что делает Alphacool ES идеальным выбором для серверных корпусов и рабочих станций с несколькими видеокартами.

Цены с учетом НДС (19%):

Alphacool Core RTX 5080 — €199.98

Alphacool Core RTX 5090 — €199.98

Alphacool ES RTX 5080 (1-слот) — €299.98

Alphacool ES RTX 5090 (1-слот) — €299.98

Водоблоки поступят в продажу одновременно с видеокартами, ориентировочно 30 января. Некоторые модели будут доступны для предзаказа. В комплект Alphacool Core входит бэкплейт, крепёжные элементы, термопаста и термопрокладки.