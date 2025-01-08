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Редакция
Новости Hardware Игнатий Колыско
AMD анонсировала Ryzen 5 9600 — бюджетный 6-ядерный Zen 5 для экономных
Ну вот вам и основа для всех бюджетных сборок 2025 года.

На CES 2025, не привлекая особого внимания, AMD представила Ryzen 5 9600 — бюджетный процессор на архитектуре Zen 5. Новинка практически идентична 9600X, отличаясь лишь незначительно сниженной тактовой частотой и наличием кулера в комплекте. Дата релиза и цена пока неизвестны.

Ryzen 5 9600 базируется на архитектуре Zen 5 и представляет собой более доступный вариант для желающих познакомиться с новой серией процессоров AMD. Главное отличие 9600 от 9600X — тактовая частота. Базовая — 3.8 ГГц, турбо — 5.2 ГГц, тогда как у 9600X — 3.9 ГГц/5.4 ГГц. Остальные характеристики аналогичны: 6 ядер, 12 потоков, 32 МБ кэша L3 и TDP 65 Вт. Процессор, как и все представители семейства Ryzen, поддерживает разгон.

Важное дополнение — кулер Wraith Stealth. AMD не комплектовала свои процессоры кулерами со времен выхода 8000G в январе 2024. Выпуск процессоров Ryzen 9000 (кодовое название «Granite Ridge») состоялся в июле/августе 2024 года.

С появлением материнских плат B840 и B850 на CES 2025, Ryzen 5 9600 займёт нишу бюджетных решений с поддержкой PCIe Gen5. Снижение цен на платформы Zen 5 сделает апгрейд доступнее для широкого круга пользователей.

Ожидается, что цена Ryzen 5 9600 составит около $220 или меньше, учитывая, что 7600 стартовал с $230. Мы будем следить за новостями с CES 2025 и сообщим о цене и дате выхода новинки.

#amd #процессоры #ryzen 5 9600
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