Задействовано 15 партнёров и около 45 предприятий.

Представителям Tom’s Hardware удалось прислушаться к заявлениям главы и основателя NVIDIA Дженсена Хуана (Jensen Huang), сделанным на пресс-конференции после выступления на открытии CES 2025. Часть его комментариев имела отношение к ситуации с запуском массового производства ускорителей вычислений семейства Blackwell и серверных систем на их основе.

Источник изображения: NVIDIA

С середины прошлого года компанию преследовали слухи о трудностях с началом выпуска таких серверных ускорителей. В текущем году, как пояснил глава NVIDIA, производство серверных систем на базе новейших ускорителей Blackwell уже налажено 15 партнёрами компании на 45 предприятиях в разных частях планеты, и покупателям предлагаются около 200 конфигураций. Blackwell сейчас выпускается в полном объёме, как подчеркнул руководитель компании.