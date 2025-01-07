После прихода к власти Дональда Трампа.

Комментарии представителей американского подразделения Panasonic Energy на страницах Reuters позволяют понять, что смена политического руководства в США не облегчит условия деятельности этого производителя тяговых батарей. Напротив, стремление избранного президента Дональда Трампа (Donald Trump) поднять тарифы на импорт товаров китайского происхождения вынуждает Panasonic следовать намеченным ранее курсом на избавление от соответствующей зависимости с точки зрения сырья из КНР.

Источник изображения: Panasonic

Как известно, китайские компании контролируют значительную часть мирового рынка компонентов и материалов для производства литиевых аккумуляторов, даже если фактически профильные поставки осуществляются из-за пределов КНР. По словам представителей Panasonic, американские предприятия этого японского производителя батарей минимально зависят от поставок китайского сырья, и в обозримом будущем они вовсе откажутся от его использования. При этом Panasonic всё равно будет вынуждена завозить основную часть сырья для производства батарей в США из других стран — той же Канады, например. Обещания Трампа поднять пошлины на импорт товаров из Китая лишь ускорят процесс отказа Panasonic от сырья из этой страны, как пояснили представители японского производителя батарей. У этой компании есть предприятие по производству батарей в Неваде, которое снабжает продукцией Tesla, в Канзасе в этом году должно начать работу второе предприятие такого профиля.