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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Intel настаивает на готовности начать серийный выпуск изделий по технологии 18A во втором полугодии
Речь идёт о процессорах Panther Lake.

Поскольку представители Intel ещё в прошлом году признались, что компания уже снабжает своими образцами продукции, выпущенными по технологии 18A, сразу нескольких клиентов, то сам по себе факт подготовки к их серийному производству вряд ли можно назвать интригующей новостью. Однако, на CES 2025 действующее руководство Intel предпочло пояснить, что к серийным поставкам подобной продукции приступит во второй половине 2025 года.

Источник изображения: Intel

Что характерно, временно исполняющая обязанности генерального директора Intel Мишель Джонстон Холтхаус (Michelle Johnston Holthaus) на проходящей в Лас-Вегасе выставке CES 2025 пояснила, что в текущем году компания будет расширять ассортимент процессоров для ПК с поддержкой локального ускорения работы систем искусственного интеллекта, и именно с этой целью во втором полугодии наладит серийный выпуск собственных процессоров по технологии Intel 18A. Судя по всему, речь идёт именно о семействе клиентских процессоров Panther Lake. По данной технологии компания также будет выпускать и серверные процессоры Clearwater Forest. К слову, один из первых цифровых проектов по технологии Intel 18A для стороннего клиента компании также будет готов в этом году, причём в его первой половине.

Для Intel техпроцесс 18A важен и с экономической точки зрения, поскольку он позволит вернуть часть клиентских процессоров марки с конвейера TSMC и снизить затраты, величина которых сейчас очень важна для компании, находящейся сейчас не в лучшем финансовом положении.

#intel #литографическое производство #panther lake #intel 18a
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