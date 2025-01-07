И ноутбуки с новым поколением Blackwell.

В минуты, когда создаётся этот материал, глава и основатель NVIDIA Дженсен Хуан (Jensen Huang) выступает на открытии CES 2025, о чём свидетельствует официальная трансляция с мероприятия. Выйдя на сцену в новой кожаной куртке с глянцевой текстурой, генеральный директор компании продемонстрировал возможности нового поколения графических процессоров Blackwell в сфере создания кинематографически реалистичных изображений с помощью систем искусственного интеллекта.

Источник изображения: NVIDIA

Когда дело дошло до презентации новых графических решений, он вынес на сцену готовую видеокарту GeForce RTX 5090 и печатную плату с чипами памяти типа GDDR7, которая получилась довольно компактной.

Источник изображения: NVIDIA

Игровые решения семейства GeForce RTX 50 в настольном сегменте начнут поставляться уже в текущем месяце, старшая GeForce RTX 5090 оценена в $1999, а ближайшая более дешёвая видеокарта по имени GeForce RTX 5080 будет стоить лишь $999. Младшая GeForce RTX 5070 за $549 предложит уровень быстродействия GeForce RTX 4090, на ступень выше расположится GeForce RTX 5070 Ti за $749.

Мобильные графические решения нового семейства начнут поставляться в составе ноутбуков в марте текущего года, цены будут варьироваться от $1299 за ноутбук на основе GeForce RTX 5070 до $2899 за ноутбук на базе флагманской GeForce RTX 5090 в мобильном исполнении.