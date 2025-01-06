Нужно не только собирать смартфоны, но и производить локально компоненты.

До сих пор именно высокие пошлины на импорт готовой электроники являлись фактором, способствовавшим развитию в Индии локальных производств. Как сообщает Bloomberg, теперь власти страны намерены использовать комбинацию субсидий и льготных условий поставок компонентов для дальнейшего развития национальной электронной промышленности.

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Правительство Индии намеревается предоставить производителям аккумуляторов и камер, а также прочих компонентов для мобильных устройств как минимум $2,7 млрд субсидий. На некоторые компоненты предлагается снизить импортные пошлины, поскольку это позволит сократить расходы на сборку электронных устройств на территории Индии. Если данные предложения найдут поддержку на уровне высшего политического руководства страны, они будут анонсированы в феврале одновременно с принятием бюджета.

Власти Индии заинтересованы в формировании на территории страны более развитой инфраструктуры по локальному производству компонентов для электронных устройств. Сейчас большинство таких комплектующих приходится импортировать из Китая, они облагаются таможенными пошлинами по ставке до 20% включительно, в соседних КНР и Малайзии ставки примерно на 5–6 процентных пунктов ниже. Субсидии будут предоставляться на производство процессоров, памяти, накопителей, печатных плат, оптических модулей для камер и литийионных аккумуляторов.