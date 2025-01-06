Придётся задействовать подъёмный кран.

Переход на электротягу пытаются осуществить и производители тяжёлой автомобильной техники, включая строительную, но если последняя ещё может обходиться массивными кабелями для непосредственного подключения к источнику электроэнергии на строительной площадке, то более мобильные варианты вынуждены полагаться на аккумуляторы. Как отмечает Electrek, китайский производитель XCMG предлагает решить проблему ограниченной ёмкости тяговых аккумуляторов за счёт перехода к быстросъёмным блокам батарей.

Источник изображения: Etrucks New Zealand

Для этого компания разработала специальный грузовик с платформой, на которой размещаются сменные тяговые аккумуляторы ёмкостью по 400 кВт·ч, их непосредственное перемещение обеспечивает мощный манипулятор. Производством тяговых батарей для строительной и дорожной техники XCMG занимается совместное предприятие с BYD. Подобное решение при правильной организации процесса зарядки и замены батарей вполне имеет право на жизнь в условиях, когда эксплуатирующие технику компании желают продемонстрировать свою причастность к «зелёной повестке».