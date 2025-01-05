«Дизайн наизнанку» уже применяется ASUS, MSI и Gigabyte.

Как отмечает ComputerBase.de со ссылкой на официальный пресс-релиз ASRock, данный тайваньский производитель впервые продемонстрирует на CES 2025 в Лас-Вегасе материнские платы со скрытым расположением кабелей и разъёмов. Они перенесены с лицевой стороны печатной платы на оборотную, для их нормального размещения в корпусе системного блока последний должен учитывать особенности такой компоновки.

Источник изображения: ComputerBase.de

В исполнении ASRock данная концепция получила обозначение «Back Mount Design» (BMD). Asustek Computer аналогичную компоновку продвигает под обозначением Back-To-Future, она даже подогнала под специфику таких материнских плат некоторые модели видеокарт. В рамках платформы BTF Alliance тайваньский производитель объединил усилия производителей корпусов системных блоков, которые обеспечивают совместимость с соответствующими материнскими платами ASUS. Компании MSI и Gigabyte такие материнские платы выпускают в сериях Project Zero и Project Stealth соответственно.