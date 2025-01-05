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Новости Hardware Алексей Сычёв
Бум искусственного интеллекта помог Foxconn увеличить декабрьскую выручку на 42%
Квартальная выручка выросла на 15% и превысила ожидания аналитиков.

Агентство Bloomberg отмечает, что первая волна квартальных отчётов включает предварительную финансовую статистику тайваньской компании Foxconn за предыдущий трёхмесячный период. В целом выручка компании в годовом сравнении выросла на 15% до $64,6 млрд и превзошла ожидания аналитиков, которые рассчитывали лишь на рост в размере 13%.

Источник изображения: Foxconn

Непосредственно за декабрь прошлого года выручка Foxconn выросла сразу на 42% до почти $20 млрд. Во многом этому способствовал рост объёмов заказов на поставку серверных систем для применения в сфере искусственного интеллекта. В текущем квартале Foxconn также рассчитывает на серьёзный рост выручки. Крупнейшим источником выручки для компании до сих пор остаётся контрактная сборка электронных устройств, включая Apple iPhone, но серверное направление сравняется с ней только в 2025 году. Исторически заказы Apple определяли примерно половину выручки Foxconn. Бум ИИ даёт тайваньской компании шанс снизить степень такой зависимости.

#apple #аналитика #финансы #iphone #foxconn
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