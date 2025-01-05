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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Электромобили Hyundai и Kia в США удостоились субсидий благодаря местной сборке
Пожалуй, это произошло слишком поздно.

Локализация производства технически сложных изделий типа современных электромобилей является не самой простой задачей, но вдохновлённый поддержкой продвигаемых Байденом в начале его президентского срока инициатив по поддержке американской электромобильной отрасли южнокорейский концерн Hyundai Motor в итоге добился права продавать ряд собираемых в США электромобилей с федеральной субсидией в виде налогового вычета, как поясняет Business Korea.

Источник изображения: Hyundai Motor

В начале этого месяца, под закат политической карьеры Джозефа Байдена (Joseph Biden), который и продвигал программу поддержки американской автомобильной отрасли в части перехода на электротягу, в список субсидируемых электромобилей при покупке их определёнными категориями граждан США попали модели Hyundai Ioniq 5 и Ioniq 6, Kia EV6 и EV9, а также Genesis GV70. Все они собираются на предприятиях южнокорейского концерна в штате Джорджия с конца прошлого года, а потому их покупатели могут претендовать на получение налогового вычета в размере $7500. Проблема заключается в том, что буквально через пару недель к власти в США придёт Дональд Трамп (Donald Trump), которого идеи субсидирования национального автопрома совсем не радуют, он предпочитает мотивировать зарубежных производителей локализовывать сборку машин через повышение таможенных пошлин.

#сша #электромобили #субсидии #hyundai #kia
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