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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
В Китае объёмы продаж импортных смартфонов снижаются уже четвёртый месяц подряд
Собственно говоря, сократились объёмы поставок всех смартфонов.

Как сообщает Reuters со ссылкой на данные официальной статистики, в ноябре прошлого года объёмы поставок на рынок Китая смартфонов зарубежных марок сократились на 47,4% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года до 3,04 млн штук. Ноябрь стал уже четвёртым месяцем подряд, по итогам которого наблюдается снижение объёмов поставок смартфонов зарубежных марок. К слову, производиться они при этом могут на территории Китая, поэтому в данном контексте важно именно происхождение самой торговой марки.

Источник изображения: Apple

В октябре смартфоны импортных марок показали в Китае снижение объёмов поставок на 44,25%. В прошлом году Apple в результате подобных тенденций даже впервые вылетела из пятёрки крупнейших поставщиков смартфонов в Китае, но дебют семейства iPhone 16 позволил ей вернуться ближе к концу года. В ноябре индекс потребительских цен в Китае снизился до минимальных значений за пять месяцев на фоне экономической неопределённости и угрозы дефляции. Apple под натиском конкурентов была вынуждена на прошлой неделе снизить цены на свои флагманские смартфоны на величину до $68,5. По итогам ноября совокупные объёмы поставок смартфонов на китайском рынке, включая продукцию местных марок, снизились в годовом сравнении на 5,1% до 29,61 млн штук.

#смартфоны #apple #аналитика #китай #huawei
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