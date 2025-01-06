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Новости Hardware Роман Семёнов
FOSSiBOT S3 Pro становится первым смартфоном с изогнутым дисплеем 2K AMOLED всего за $139,99
Дисплей Huawei Nova 10 предлагается в составе намного более доступного по цене FOSSiBOT S3 Pro



Компания FOSSiBOT объявила о появлении в продаже смартфона S3 Pro. Он приносит для широкого круга пользователей визуальные возможности флагманского уровня по чрезвычайно низкой цене в $139,99. Это первый случай, когда аппарат с изогнутым экраном 2K AMOLED стоит так мало, что значительно снижает барьер для входа на рынок данной премиальной технологии. Следует отметить, что FOSSiBOT S3 Pro получил тот же высококачественный дисплей, что и аппарат Huawei Nova 10.



Раньше подобные экраны были доступны исключительно на флагманских Android-устройствах по значительно более высокой цене. Теперь изогнутый дисплей 2K AMOLED может попасть в руки более широкого круга покупателей благодаря приверженности FOSSiBOT к распространению премиальных технологий. Всего за $139,99 пользователи получат возможность насладиться исключительными визуальными эффектами, ранее предлагавшимися только на значительно более дорогих смартфонах. В FOSSiBOT уверены, что каждый заслуживает доступа к захватывающим дисплеям с высочайшим качеством изображения без переплаты.



Речь идёт об изогнутом дисплее AMOLED размером 6,67 дюйма с разрешением 1080 x 2400 (2K) и плотностью пикселей 394 ppi. Он способен выдавать яркие цвета и высокий уровень детализации. В отличие от традиционных экранов LCD, которым требуется подсветка, дисплеи AMOLED используют технологию Self-Luminos, где каждый пиксель излучает свет самостоятельно. Эта технология имеет несколько ключевых преимуществ. Отказ от подсветки позволяет создавать более тонкие и лёгкие экраны и устройства на их основе. При отображении чёрного цвета пиксели AMOLED полностью отключаются, что экономит энергию и повышает длительность работы устройства.



К тому же экраны AMOLED обеспечивают более высокий коэффициент контрастности и уменьшение времени отклика, что означает более чёткие изображения и более плавное движение. Наконец, экраны AMOLED также обеспечивают превосходную видимость на открытом воздухе. У них выше пиковая яркость, дающая чёткую видимость даже под прямыми солнечными лучами. В данном случае экран имеет типичную яркость 500 нит и пиковую яркость 800 нит в режиме высокой яркости (HBM), выдавая превосходную видимость даже на солнце.



S3 Pro работает от аккумулятора ёмкостью 5000 мАч. К числу других характеристик относятся 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ хранилища для обработки сложных вычислительных задач и хранения большого количества мультимедийных файлов. Панель AMOLED также позволяет внедрить усовершенствованный сканер отпечатков пальцев под экран для более удобной и безопасной разблокировки. S3 Pro всего за $139,99 предлагает отличное сочетание премиальной технологии отображения и доступной цены. Такое предложение с большой долей вероятности привлечёт внимание экономных потребителей, ищущих высококачественные визуальные впечатления. S3 Pro на данный момент является единственным смартфоном в этом ценовом диапазоне с экраном 2K AMOLED.



Fossibot S3 Pro в настоящее время предлагается в магазине AliExpress по цене $139,99. Производитель сейчас проводит розыгрыш. Заинтересованные могут следить за официальными каналами Fossibot для получения дополнительной информации. Посетите официальный веб-сайт компании, чтобы узнать больше о продукте и подробности о покупке.

Купить Fossibot S3 Pro

Посетить сайт производителя
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