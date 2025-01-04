В этом месяце, разумеется.

В последнюю неделю своего нахождения на посту президента США Джозеф Байден (Joseph Biden), как отмечает South China Morning Post, успеет утвердить новые экспортные ограничения в сфере поставок в Китай и прочие недружественные к США страны передовых чипов, включая и используемые в составе ускорителей вычислений для развития систем искусственного интеллекта.

Источник изображения: NVIDIA

Эти ограничения, которые лишили бы китайских разработчиков доступа к американским ускорителям вычислений через третьи страны, планировалось принять ещё в прошлом месяце, но некоторые бюрократические проволочки помешали это сделать. Тем не менее, до 20 января президент Байден должен успеть утвердить данные ограничения. Помимо экспортных ограничений на уровне отдельных стран, новые правила предусматривают формирование «белых» и «чёрных» списков по географическому признаку, а также создание глобальной системы лицензирования таких поставок со строгим контролем со стороны США. Будут сформулированы и правила работы контрактных производителей с заказчиками из Китая, которые намереваются получать 7-нм чипы или компоненты, обладающие определённой площадью кристалла.