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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Пикапы Tesla Cybertruck продаются всё хуже и хуже
В целом компания впервые по итогам прошлого года столкнулась со снижением объёмов поставок электромобилей.

Подробный квартальный отчёт Tesla опубликует в конце этого месяца, а предварительная статистика четвёртого квартала прошлого года гласит, что компании удалось за период выпустить 459 445 электромобилей и поставить клиентам 495 570 машин. Последний показатель оказался ниже не только прогнозов аналитиков, которые рассчитывали в среднем на 507 000 электромобилей, но и собственных ожиданий Tesla, которая верила в собственную способность поставить по итогам квартала более 515 000 машин, тем самым обеспечив некоторый прирост по объёмам поставок продукции по итогам 2024 года в целом относительно года предыдущего.

Источник изображения: Tesla

Конечно, просадку готовых показателей нельзя назвать катастрофической, но объёмы поставок электромобилей Tesla всё же сократились на 1% до 1 789 226 штук по сравнению с 2023 годом, а выпущено в 2024 году было 1 773 443 машин. Проблема заключается в том, что в 2023 году Tesla увеличила объёмы поставок электромобилей сразу на 38%, а с падением объёмов реализации продукции она вообще сталкивается впервые в своей истории.

Статистика продаж самой молодой модели Tesla, коей пока является электрический пикап Cybertruck, до сих пор скрывается в одной строчке с Model X и Model S, но издание Electrek по косвенным данным установило, что в четвёртом квартале Tesla поставила клиентам от 9000 до 12 000 пикапов Cybertruck. Это меньше, чем в третьем квартале, хотя номинально подобные машины стали доступнее для покупателей, лишившись обязательного набора опций на $20 000 и появившись в продаже без очередей. В этом месяце Cybertruck даже успел попасть под действие федеральной субсидии в США, которая позволяет получить налоговый вычет в размере $7500 для определённой категории покупателей, но глава компании Илон Маск (Elon Musk) после прихода к власти его соратника Дональда Трампа (Donald Trump) действие данной программы обещал свернуть.

#аналитика #tesla #электромобили tesla #статистика #tesla cybertruck
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