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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
NVIDIA разыграет пять старинных видеокарт с дарственными надписями основателя компании
Первая ведёт свою историю с 1999 года.

К деятельности компании NVIDIA и личности её основателя и бессменного руководителя Дженсена Хуана (Jensen Huang) можно относиться по-разному, но отрицать высокую степень влияния этого игрока рынка на весь компьютерный рынок невозможно. Отдавая себе отчёт в этом, как сообщает PCWorld, компания NVIDIA в преддверии начала работы выставки CES 2025 решила разыграть пять видеокарт, оформленных в специальные рамки с дарственными надписями своего генерального директора.

Источник изображения: NVIDIA

Розыгрыш производится среди подписчиков NVIDIA в социальной сети X, и первой на кон поставлена выпускавшаяся с 1999 года GeForce 256, которую основатель компании упорно продолжает называть «первым в мире GPU». Соответствующая аннотация на подложке в обрамлении сопутствует автографу Дженсена Хуана, и данный исторический артефакт будет передан кому-то из подписчиков NVIDIA в сети X. Следом будут разыграны ещё четыре видеокарты, но их наименования пока не разглашаются.

#nvidia #видеокарты #ces 2025 #geforce 256
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