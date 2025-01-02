Машина определённо получит широкую светодиодную полосу в районе задней светотехники.

Пока некоторые источники предвкушают скорый анонс обновлённой версии кроссовера Tesla Model Y, который номинально остаётся самым популярным электромобилем в мире, прочие фиксируют его появление на дорогах общего пользования на фото и видео. По крайней мере, один из очевидцев запечатлел на трассе движущий кроссовер Tesla с хорошо знакомыми обводами кузова, но оснащённый защитными накладками на передней и задней части машины. Они были призваны скрывать обновлённые элементы экстерьера машины.

Источник изображения: X, Suppakit Phonorthong

На коротком видео также была запечатлена работа щёток стеклоочистителя Tesla Model Y, поскольку испытания проходили в условиях интенсивного дождя. Одно из главных откровений, однако, скрывается на фото задней части кроссовера.

Источник изображения: X, Suppakit Phonorthong

Небольшой открытый участок задней поверхности кузова демонстрирует часть сплошной светодиодной линейки, соединяющей светотехнику левой стороны с правой. Аналогичный элемент дизайна появился у Tesla Model 3 после рестайлинга, так что у Tesla Model Y он также будет присутствовать. Передняя светотехника также изменится, как можно предположить, но она у конкретного экземпляра машины во время испытаний была почти полностью прикрыта накладками, поэтому делать выводы о дизайне этой части электромобиля пока преждевременно.