И это делает его уязвимым к санкциям.

Власти Европы и США не очень доброжелательно, если так можно выразиться, настроены по отношению к автомобилям китайского производства, поскольку в прошлом году серьёзно повысили пошлины на сделанные в КНР электромобили, рассчитывая тем самым защитить локальных производителей. Китайский автомобильный рынок давно является крупнейшим в мире, но данные независимых исследователей и органов государственной статистики КНР гласят, что в сфере автомобильных полупроводниковых компонентов китайская промышленность добилась самодостаточности менее чем на 10%. При этом власти страны ставят перед участниками рынка задачу увеличить этот показатель до 25% к концу наступившего года.

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В сфере управляющей электроники этот показатель не превышает одного процента, по силовой электронике и микросхемам памяти он достигает 8%. Переход на компоненты национальной разработки важен и с точки зрения оптимизации себестоимости, поскольку удельный вес полупроводниковых компонентов в себестоимости транспортных средств неуклонно растёт. Если классическая машина с ДВС обходится 700 чипами, то у электромобиля этот показатель возрастает до 1600 штук, а при наличии автопилота поднимается до 3000 штук. Себестоимость легкового автомобиля к 2030 году, по некоторым прогнозам, будет на 20% определяться именно чипами, хотя в 2019 году эта доля не превышала 4%.

Если по базовой электронике, выпускаемой с использованием старых техпроцессов, китайская промышленность ещё может добиться импортозамещения в какой-то приличной степени, то в сфере процессоров для автопилота зависимость от импорта пока очень высока. Например, процессоры NVIDIA Orin X и Tesla FSD в прошлом году занимали 37,8 и 26,7 % китайского рынка соответственно. Qualcomm же почти безраздельно контролирует рынок чипов для бортовых информационно-развлекательных систем. Китайские автопроизводители Nio и XPeng заявили о завершении разработки собственных процессоров для автопилота, но способность их производить по передовой литографии будет во многом зависеть от той же TSMC, поэтому независимость китайских компаний от внешних партнёров в данной сфере будет довольно условной.