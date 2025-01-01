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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
У китайской CXMT чипы DDR5 получаются на 40% крупнее корейских
А это значит, что они при этом ещё и дороже.

Начало серийного производства микросхем DDR5 китайской компанией CXMT имело определённый общественный резонанс, поскольку в условиях американских санкций обеспечивало определённый уровень технологического суверенитета. Корейские производители уже поставили под сомнение заявления CXMT о способности этой китайской компании выпускать DDR5 с уровнем брака не более 20%, а представители Tom’s Hardware нашли ещё одну причину заявить о дороговизне получаемой CXMT памяти типа DDR5.

Источник изображения: CXMT

Опираясь на изыскания одного из китайских блогеров, источник определил, что микросхемы DDR5 в исполнении CXMT оказываются почти на 40% крупнее по сравнению с сопоставимыми по характеристикам чипами Samsung. Если говорить конкретнее, китайский чип имеет площадь более 68 кв.мм, тогда как корейский вписывается в 48,9 кв.мм. По сути, китайские производители отстали от корейских в сфере производства памяти лет на пять, а потому она обходится им значительно дороже. Впрочем, для китайской полупроводниковой отрасли в целом это не будет иметь решающего значения, ведь CXMT первой освоила выпуск памяти типа DDR5, и если учитывать наличие санкций, выбирать особо не из чего.

#samsung #полупроводники #ddr5 #cxmt
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