Этого требуют экономика и политика.

Тайваньское издание Economic Daily News сообщает, что в силу стечения многих обстоятельств компания TSMC вынуждена повысить цены на свою продукцию, выпускаемую по передовым техпроцессам, на 5–10 % в наступающем году. Инфляция, высокий спрос и потенциальное влияние таможенных пошлин, которые грозит ввести новый президент США Дональд Трамп (Donald Trump), повлияли на это решение TSMC.

Источник изображения: TSMC

Если в одних случаях TSMC прямо поднимет цены на свои услуги, то в других просто отменит скидки для клиентов. Пожалуй, подобного влияния смогут избежать только будущие клиенты американского предприятия TSMC в Аризоне. Во-первых, все мощности этого предприятия уже давно законтрактованы. Во-вторых, политическую значимость американского проекта TSMC местные клиенты компании осознавали изначально, поэтому они смирились с более высокими ценами на услуги компании в США. Дополнительно повышать цены для них TSMC пока не готова. Как считается, местное предприятие компании будет выпускать продукцию для Apple, AMD и NVIDIA. Уровень качества первых 4-нм чипов, выпущенных TSMC в Аризоне, как утверждается, не уступает тайваньской статистике, а порой даже превосходит её.