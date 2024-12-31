Как и в случае с Model S, которая продаётся всё хуже.

Ресурс Electrek продолжает рассказывать о злоключениях дебютной комплектации электрического пикапа Tesla Cybertruck Foundation Series, которая дороже сопоставимой обычной на $20 000 за счёт обязательного наличия набора опций. Как отмечалось ранее, часть таких машин Tesla уже готова была «разжаловать» в обычные, чтобы продать по более низкой цене. Выяснилось, что в ход будет пущен и другой маркетинговый трюк, призванный поднять интерес покупателей к пикапам дебютной серии.

Источник изображения: Tesla

Купившие Tesla Cybertruck Foundation Series в США после 27 сентября клиенты могут рассчитывать на их пожизненную бесплатную зарядку на фирменных станциях Tesla Supercharger. Это право закрепляется за учётной записью владельца и не может быть передано другому человеку в случае продажи пикапа на вторичном рынке. Кроме того, пользователь должен оплачивать дополнительные сборы за простой машины у зарядного поста после завершения зарядки, а ещё ему запрещается работать на ней в такси.