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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Xiaomi в честь своего 15-летия предложила электромобиль SU7 в необычном цвете
Фуксия или не фуксия — дело вкуса.

Одним из на удивление удачных дебютов уходящего года на китайском рынке электромобилей стал первенец марки Xiaomi — седан SU7. В условиях высокой конкуренции и с учётом отсутствия у компании предыдущего опыта в выпуске транспортных средств эта машина смогла сохранить высокий спрос до настоящего момента. Правда, пока выпуск SU7 всё равно приносит Xiaomi убытки, но некоторые китайские стартапы так существуют на рынке уже несколько лет. Как сообщает CnEVPost, в честь собственного 15-летия Xiaomi готова предложить клиентам электромобиль SU7 в уникальной окраске.

Источник изображения: Xiaomi

Спорить о том, как называется этот цвет, можно бесконечно долго, ибо всё зависит от настроек дисплея у конкретного пользователя и его особенностей цветовосприятия. Ясно одно, что один из оттенков красного выделяет машину на фоне большинства других, хотя для кого-то и послужит раздражающим фактором. Заказать такой вариант SU7 можно будет с первого января через фирменное приложение Xiaomi. Глава компании Лэй Цзюнь (Lei Jun) проведёт юбилейную презентацию сегодня вечером, он будет выступать на предприятии Xiaomi по сборке электромобилей в Пекине, трансляция будет идти в прямом эфире. Как известно, Новый год в Китае празднуется чуть позже, поэтому подобный график не очень нарушит планы руководства компании.

#xiaomi #xiaomi su7 #китайские электромобили
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