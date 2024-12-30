Только полтора миллиона штук уйдут на экспорт.

Смена календарных периодов всегда подталкивает аналитиков к построению прогнозов на будущий год, поэтому представители China EV100, как отмечает CnEVPost, тоже не удержались от рассуждений о возможной динамике развития китайского рынка электромобилей и гибридов.

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Всего по итогам следующего года в Китае и за его пределами должно быть продано 16,5 млн гибридов и электромобилей местного производства, как считают эксперты. Из них 15 млн машин будут реализованы на внутреннем рынке, а полтора миллиона уйдут на экспорт. Подобная динамика будет соответствовать росту на 30% в годовом сравнении, а доля гибридов и электромобилей на первичном рынке в Китае закрепится на отметке свыше 50% окончательно. Фактически, она должна достичь 55% по итогам следующего года.

К слову, с учётом машин с ДВС, китайскими производителями по итогам следующего года должно быть выпущено 32 млн легковых транспортных средств, из них на экспорт уйдут только 6 млн штук. Кстати, в уходящем году в Китае должно быть реализовано 11 млн гибридов и электромобилей, что на 42% больше результата 2023 года. Местный авторынок давно стал крупнейшим в мире, но продукция китайских марок пока слабо представлена за пределами страны. Возможно, обострившаяся конкуренция в Китае заставит местных производителей электромобилей активнее искать рынки сбыта за пределами страны, хотя в Европе и США этому будут мешать повышенные таможенные пошлины.