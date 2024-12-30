Говорят, под Новый год, что ни пожелается, то представительством Tesla в Китае непременно отрицается.

В отличие от головной структуры в США, китайское подразделение Tesla имеет достаточно оперативно работающую службу по связям с общественностью. Ей, как поясняет CnEVPost, накануне пришлось в очередной раз опровергать слухи о намерениях компании начать продажи электрических пикапов Cybertruck в Китае с первого января 2025 года.

Источник изображения: Tesla

Напомним, что в начале декабря подобные слухи возникли на фоне сертификации Cybertruck по китайским стандартам и появления на китайском зеркале сайта производителям локализованных страниц с описанием трёх существующих модификаций пикапа. Точнее говоря, заднеприводный вариант пока не выпускается, но в перспективе должен стать самым доступным. Пикапы в Китае вообще не пользуются популярностью у частных владельцев из-за особенностей законодательства, поскольку владеть им не так выгодно и приходится сталкиваться с разного рода ограничениями. Это не мешает слухам о намерениях Tesla представить Cybertruck в Китае появляться с завидным упорством.