По крайней мере, на модели, представленные в апреле уходящего года.

Несколько лет реваншу Huawei на китайском рынке смартфонов мешали санкции США, но после преодоления некоторой части препятствий в этой сфере компания столкнулась с обострившейся конкуренцией со стороны соотечественников-производителей. В таких условиях, как поясняет South China Morning Post, китайский гигант не побрезговал снижением цен на свои флагманские модели смартфонов для китайского рынка на величину до 20%.

Источник изображения: Huawei Technologies

Представленный в апреле смартфон Pura 70 Ultra, например, потерял 18% цены в исполнении с терабайтным накопителем, а 512-гигабайтная версия подешевела на китайских торговых площадках на 20%. Представленный в сентябре прошлого года складной смартфон Mate X5 подешевел на 19%. К слову, серия смартфонов Pura 70 в июле уже подвергалась небольшой уценке. Ноябрьский дебютант в лице Mate 70 получил неоднозначные оценки обозревателей, но пока Huawei не спешит снижать на него цены. Многое, очевидно, будет зависеть от конкурентной обстановки.