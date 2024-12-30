И места на нём хватит для не менее чем 10 крупных производителей.

На китайском рынке сейчас ежегодно продаётся более 20 млн автомобилей, а потому количество местных марок даже не поддаётся подсчёту обывателем. При этом очевидно, что в сегменте электромобилей острая ценовая конкуренция вынуждает некоторых игроков покидать рынок, даже если речь идёт о компаниях с внушительными бюджетами. Как отмечает CnEVPost, руководство стартапа Nio, который пока не может выйти на окупаемость, в беседе с аналитиками Goldman Sachs выразило мнение о том, что для выживания на китайском автомобильном рынке производителю нужно выпускать не менее 1 млн машин в год.

Источник изображения: Nio

В этом случае на китайском рынке могут уживаться более 10 крупных автопроизводителей, как поясняет руководство Nio. В силу этих причин местный авторынок ещё долго будет оставаться достаточно фрагментированным, особенно в верхнем ценовом сегменте, где избалованный потребитель может предъявлять особые требования к продукции. К слову, сама Nio пока рассчитывает выпускать ежегодно до 400 000 машин в среднесрочной перспективе и до 600 000 в более отдалённой. В 2025 году она удвоит объёмы продаж, для чего выведет на рынок два кроссовера дочерней марки Onvo, а также представит во второй половине года обновлённые версии своих электромобилей, которые получат по три лидара вместо одного. Появится и электрический кроссовер марки Firefly, которая представляет интересы Nio в нижнем ценовом сегменте.