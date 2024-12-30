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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Китайская Phytium поставила более 10 млн процессоров Feiteng в рамках импортозамещения
В Китае импортозамещение работает благодаря большой ёмкости местного рынка.

Находящаяся под санкциями США китайская компания Phytium продолжает снабжать своими процессорами не только серверную инфраструктуру КНР, но и настольные ПК для государственных организаций. В первом случае у неё имеются процессоры Feiteng Tengyun S2500, способны предложить 64 вычислительных ядра, а во втором предусмотрены клиентские Feiteng Tengrui D3000. Как отмечает Tom’s Hardware со ссылкой на тайваньские СМИ, компании Phytium уже удалось поставить на рынок Китая более 10 млн процессоров семейства Feiteng.

Источник изображения: Phytium

Китайская Loongson может похвастать более скромными успехами, поскольку она поставила в местные школы около 10 000 процессоров, но зато её чипы используются на китайской орбитальной станции в космосе. Китайский рынок ПК и серверного оборудования достаточно велик, чтобы оправдать затраты на импортозамещение. Судя по настрою американских властей, санкции против КНР будут только усиливаться, а это создаёт предпосылки для успешного развития национальной полупроводниковой отрасли в условиях усиливающейся изоляции.

#китай #импортозамещение #loongson #китайские процессоры #phytium
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