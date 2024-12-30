Компания слишком важна для американской промышленности.

Агентство Bloomberg в условиях праздничного затишья в западной информационной сфере предсказуемо переключилось на восток, где генеральный директор компании Ibiden Кодзи Кавасима (Koji Kawashima) поделился своими прогнозами на тенденции развития бизнеса в наступающем году. Свою историю 112-летняя компания Ibiden начинала в энергетической сфере, но уже несколько десятилетий подряд специализируется на выпуске подложек для полупроводниковых компонентов. Например, все чипы для ускорителей вычислений NVIDIA оснащаются исключительно её подложками.

Источник изображения: Ibiden

Кроме того, Ibiden имеет давнюю историю взаимоотношений с Intel. В девяностые годы прошлого века выручка Ibiden от реализации подложек могла на 80 или 90 % определяться поставками для нужд Intel. В уходящем году данный показатель снизился до 30%. Тем не менее, руководство Ibiden убеждено, что Intel всегда будет оставаться очень важным клиентом компании, и в целом сможет встать на ноги, преодолев существующий кризис. Для американской полупроводниковой отрасли деятельность Intel очень важна, как считает Кавасима. Строить собственное предприятие в США компания Ibiden не будет даже при условии роста таможенных пошлин, поскольку это сильно увеличит расходы на логистику и оплату труда. Зато в Японии Ibiden в следующем году введёт в строй новое предприятие по производству подложек. Не исключено, что высокий спрос на такую продукцию вынудит её уже в 2026 году удвоить производственные мощности данной площадки.