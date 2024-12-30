Агентство Bloomberg в условиях праздничного затишья в западной информационной сфере предсказуемо переключилось на восток, где генеральный директор компании Ibiden Кодзи Кавасима (Koji Kawashima) поделился своими прогнозами на тенденции развития бизнеса в наступающем году. Свою историю 112-летняя компания Ibiden начинала в энергетической сфере, но уже несколько десятилетий подряд специализируется на выпуске подложек для полупроводниковых компонентов. Например, все чипы для ускорителей вычислений NVIDIA оснащаются исключительно её подложками.
Кроме того, Ibiden имеет давнюю историю взаимоотношений с Intel. В девяностые годы прошлого века выручка Ibiden от реализации подложек могла на 80 или 90 % определяться поставками для нужд Intel. В уходящем году данный показатель снизился до 30%. Тем не менее, руководство Ibiden убеждено, что Intel всегда будет оставаться очень важным клиентом компании, и в целом сможет встать на ноги, преодолев существующий кризис. Для американской полупроводниковой отрасли деятельность Intel очень важна, как считает Кавасима. Строить собственное предприятие в США компания Ibiden не будет даже при условии роста таможенных пошлин, поскольку это сильно увеличит расходы на логистику и оплату труда. Зато в Японии Ibiden в следующем году введёт в строй новое предприятие по производству подложек. Не исключено, что высокий спрос на такую продукцию вынудит её уже в 2026 году удвоить производственные мощности данной площадки.