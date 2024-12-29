Насколько он актуален и удобен для современного пользователя — вопрос отдельный.

В сети появились изображения нового ноутбука Lenovo ThinkPad X9 в 14- и 15-дюймовых версиях. Устройство привлекает внимание отсутствием одной из самых узнаваемых черт серии ThinkPad — трекпоинта (также известного как Lenovo TrackPoint). Похоже, Lenovo решила поэкспериментировать с дизайном.

Информация о ThinkPad X9 поступила от WalkingCat, известного своими достоверными утечками о продуктах Lenovo. Ожидается, что официальный анонс состоится на выставке CES 2025. ThinkPad X9 не только тоньше предыдущих моделей, но и имеет ограниченный набор портов: USB Type-C, Type-A и мини-джек. Судя по всему, эта модель не предназначена для профессионалов, которым требуется подключение множества периферийных устройств без адаптеров. Впрочем, возможно, в комплект поставки будут входить необходимые аксессуары. На промоматериалах изображены беспроводные наушники, мышь и большой коврик для мыши.

Ноутбук будет оснащён процессором Core Ultra 200. Пока неясно, будет ли это процессор из серии Intel Arrow Lake или Lunar Lake. Стоит отметить, что в последние недели произошло несколько крупных утечек информации о продуктах Lenovo, включая ноутбук со сворачивающимся экраном, ноутбук с подэкранной камерой и Lenovo Legion Go.