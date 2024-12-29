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Редакция
Новости Hardware Игнатий Колыско
Intel нацеливается на рынок ИИ с 24-гигабайтной видеокартой Arc Battlemage
Закрепиться на рынке, где доминирует Nvidia, будет крайне сложной задачей.

Intel планирует расширить линейку профессиональных видеокарт Arc моделью с впечатляющим объёмом видеопамяти — 24 ГБ. Новинка ориентирована на задачи искусственного интеллекта, такие как обработка больших языковых моделей и генеративный ИИ. Портал Quantum Bits косвенно подтверждает принадлежность новинки к серии Arc PRO, отмечая, что она предназначена для решения профессиональных задач.

Для работы с ИИ Intel уже предлагает ряд инструментов. В качестве примера можно привести обновлённый AI Playground для генерации изображений по текстовому описанию. 24-гигабайтная видеокарта, как ожидается, укрепит позиции компании в этом сегменте. Помимо задач ИИ, новинка может найти применение в центрах обработки данных, периферийных вычислениях и образовательном секторе.

В основе новой модели, вероятно, лежит тот же графический процессор BGM-G21, что и у Arc B580. Отличие заключается в увеличенном объёме памяти, достигнутом либо за счёт использования чипов большей ёмкости, либо за счёт двухстороннего расположения чипов на плате. Arc B580 имеет 192-битную шину памяти и 12 ГБ памяти GDDR6. Intel также планирует выпустить Arc B570 с 160-битной шиной и 10 ГБ памяти в следующем году. Информация о выпуске более производительных моделей в ближайшее время отсутствует.

Примечательно, что Intel ранее не выпускала Arc PRO на базе самого мощного графического процессора семейства Alchemist (ACM-G10). Старшая модель, Arc PRO A60, оснащена ACM-G12. Для центров обработки данных существует специализированная видеокарта Data Center GPU Flex 170. Согласно Quantum Bits, Intel скорректировала свою стратегию в ответ на растущий спрос на рынке ИИ. Существующие модели Arc будут ориентированы на игровой и потребительский сегменты, а 24-гигабайтная версия — на профессиональные решения. Дата выхода и подробные характеристики пока не раскрываются.

#intel #видеокарты #arc battlemage
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