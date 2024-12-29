Всё ближе и ближе к анонсу.

В Сети появились данные о новых видеокартах ASUS на базе графических процессоров NVIDIA GeForce RTX 50 и AMD Radeon RX 9000 серий. Известный инсайдер @momomo_us раскрыл информацию о подготовке компанией ASUS нескольких вариантов новых видеокарт, включая линейки TUF, PRIME и совершенно новую серию ROG Astral. Подробности о последней пока скудны.

Утечка не только подтверждает существование серии AMD Radeon RX 9070, но и намекает на запуск линейки ASUS ROG Astral. Название «Astral» ассоциируется со звёздами, что может указывать на совершенно новый дизайн, возможно, в белоснежной цветовой гамме. Информация о ROG Astral уже появилась у двух испанских ритейлеров.

Также ожидаются модели ASUS TUF и ASUS PRIME на базе Radeon RX 9070 и RX 9070 XT. Примечательно, что обе версии, согласно утечке, будут оснащены 16 ГБ видеопамяти, что подтверждает предыдущие слухи. Важно отметить, что это может быть неполный список будущих видеокарт ASUS, а лишь некоторые модели. Тем не менее, теперь у нас есть представление о том, чего ожидать.

Помимо ASUS, компания ZOTAC также недавно опубликовала на своём сайте информацию о моделях серии RTX 50. В ближайшие дни, вероятно, появится больше информации о новых видеокартах, поскольку они уже поступают в каналы поставок.