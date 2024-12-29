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Новости Hardware Алексей Сычёв
Глава Tata Group верит в потенциал индийский полупроводниковой промышленности
В условиях географической диверсификации производства он будет востребован.

Как сообщает DigiTimes со ссылкой на индийские СМИ, в своём обращении к сотрудникам конгломерата Tata Group председатель совета директоров Натараджан Чандрасекаран (Natarajan Chandrasekaran) подчеркнул усиливающуюся роль Индии в цепочках поставок компонентов для электронной промышленности. По его словам, бизнес после пандемии отдаёт приоритет стабильности и надёжности, а не экономической эффективности, и это способно принести выгоду индийской экономике, которая обладает большим кадровым потенциалом и растущими производственными возможностями.

Источник изображения: Reddit

Tata Group в ближайшие пять лет собирается создать 500 000 новых рабочих мест на производстве, хотя не все из них будут связаны именно с выпуском полупроводниковой продукции. За этот период в Индии должны будут появиться первое предприятие по обработке кремниевых пластин в штате Гуджарат, которое будет построено в сотрудничестве с PSMC (не путать с TSMC) и Tokyo Electron, а также несколько предприятий по тестированию и упаковке чипов. Индия также намерена развивать выпуск электромобилей и тяговых батарей к ним. В области контрактного производства электронных устройств Tata за счёт сотрудничества с Apple набирается опыта, и уже готова предлагать свои услуги Microsoft, Dell и HP.

#индия #полупроводниковое производство #tata group
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