Инсайдер подтвердил ранее публиковавшиеся сведения о будущем флагмане Nvidia.

Ресурс Benchlife, известный своими связями с производителями видеокарт, опубликовал новые сведения о флагманской видеокарте NVIDIA GeForce RTX 5090 на базе архитектуры Blackwell. По данным инсайдера, RTX 5090 получит 14-слойную печатную плату и систему питания по схеме 16+6+7. Для сравнения, референсная RTX 4090 имеет схему 20+3, а RTX 3090 Ti — 18+3.

Также подтверждаются слухи о TGP (Total Graphics Power) 600 Вт и 32 Гбайт памяти GDDR7. Скорость памяти, предположительно, составит 28 Гбит/с, хотя Benchlife этого не уточняет. Вопрос с использованием нового разъёма питания 12V-2×6 остаётся открытым для всех моделей, кроме тех, чей TGP ниже 200 Вт. Подтверждено использование интерфейса PCI Express 5.0 x16.

Предварительные характеристики RTX 5090 выглядят теперь следующим образом:

Память: 32 Гбайт GDDR7

TGP: 600 Вт

Печатная плата: 14-слойная

Схема питания: 16+6+7 фаз

Разъем питания: 1x 12V-2×6

Интерфейс: PCI Express 5.0 x16

Видеокарта будет основана на графическом процессоре NVIDIA GB202 площадью 744 мм², что делает его одним из самых крупных в семействе RTX. Он лишь немного уступает TU102 (Turing) и превосходит AD102 и GA102.

Авторы тематического ресурса Videocardz справочно указали размеры флагманских GPU GeForce:

GB202 Blackwell: 744 мм²

AD102 Ada: 608 мм²

GA102 Ampere: 628 mm²

TU102 Turing: 754 мм²

GV100 Volta: 815 мм²

GM200 Maxwell: 601 мм²

GK110 Kepler: 551 мм²

Ожидается, что RTX 5090 на базе GB202 будет представлена на CES 2025 вместе с RTX 5080, 5070 Ti и 5070. Также сообщается о разработке RTX 5090D — версии для китайского рынка. Важно помнить, что приведённая информация пока не подтверждена официально.