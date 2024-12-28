Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Игнатий Колыско
RTX 5090 действительно получит 32 Гбайт памяти GDDR7, а также 14-слойную печатную плату и питание по схеме 16+6+7
Инсайдер подтвердил ранее публиковавшиеся сведения о будущем флагмане Nvidia.

Ресурс Benchlife, известный своими связями с производителями видеокарт, опубликовал новые сведения о флагманской видеокарте NVIDIA GeForce RTX 5090 на базе архитектуры Blackwell. По данным инсайдера, RTX 5090 получит 14-слойную печатную плату и систему питания по схеме 16+6+7. Для сравнения, референсная RTX 4090 имеет схему 20+3, а RTX 3090 Ti — 18+3.

Также подтверждаются слухи о TGP (Total Graphics Power) 600 Вт и 32 Гбайт памяти GDDR7. Скорость памяти, предположительно, составит 28 Гбит/с, хотя Benchlife этого не уточняет. Вопрос с использованием нового разъёма питания 12V-2×6 остаётся открытым для всех моделей, кроме тех, чей TGP ниже 200 Вт. Подтверждено использование интерфейса PCI Express 5.0 x16.

Предварительные характеристики RTX 5090 выглядят теперь следующим образом:

  • Память: 32 Гбайт GDDR7
  • TGP: 600 Вт
  • Печатная плата: 14-слойная
  • Схема питания: 16+6+7 фаз
  • Разъем питания: 1x 12V-2×6
  • Интерфейс: PCI Express 5.0 x16

Видеокарта будет основана на графическом процессоре NVIDIA GB202 площадью 744 мм², что делает его одним из самых крупных в семействе RTX. Он лишь немного уступает TU102 (Turing) и превосходит AD102 и GA102.

Авторы тематического ресурса Videocardz справочно указали размеры флагманских GPU GeForce:

  • GB202 Blackwell: 744 мм²
  • AD102 Ada: 608 мм²
  • GA102 Ampere: 628 mm²
  • TU102 Turing: 754 мм²
  • GV100 Volta: 815 мм²
  • GM200 Maxwell: 601 мм²
  • GK110 Kepler: 551 мм²

Ожидается, что RTX 5090 на базе GB202 будет представлена на CES 2025 вместе с RTX 5080, 5070 Ti и 5070. Также сообщается о разработке RTX 5090D — версии для китайского рынка. Важно помнить, что приведённая информация пока не подтверждена официально.

#nvidia #видеокарты #rtx 5090 #слухи
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

В Китае совершил полёт истребитель 6-го поколения, "скопированный" с американского проекта NGAD
24
Мое несерьезное мнение по поводу эволюции компьютерных комплектующих и периферии в 2025 году
17
5 причин, по которым я отложу прохождение S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl на пару лет
81
Эффективно используем технологии FSR и DLSS на мощных видеокартах - гайд для самых маленьких
15
Китайский истребитель шестого поколения с тремя двигателями может стать самым незаметным в мире
23
Если вы потеряли свой смартфон – незамедлительно сделайте эти 5 действий
8
Миллионы графических процессоров и гигаватты энергии нужны для технологического прорыва в сфере ИИ
27
О загадочном хрустальном черепе Митчелла-Хеджеса и его секретах для современной науки
7
Обзор книги “Электросити. Дюссельдорфская школа электронной музыки. 1970-1986”
36
Обзор и тестирование блока питания MSI MAG A1000GL PCIE5
2

Сейчас обсуждают

PanzerK
14:59
Лечитесь.
5 причин, по которым я отложу прохождение S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl на пару лет
PanzerK
14:59
Я смотрю ЕГЭ даёт свои плоды и вы покупку игры не отличаете от аренды... Понимаете вот вы когда себя в аренду сдаёте богатым папикам это ещё не значит что они вас купили, это временное явление... у на...
5 причин, по которым я отложу прохождение S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl на пару лет
Маэстро
14:58
Когда Орешник сопрут ты то же не увидишь. .
Китайский истребитель шестого поколения с тремя двигателями может стать самым незаметным в мире
Бахтиер Кудратуллаев
14:57
чё то дорого
5 причин, по которым я отложу прохождение S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl на пару лет
Vito Vago
14:57
Супер оружие для Украины поставляются... Но, и падает престиж производителей этого супер оружия.
ВС ВСУ потеряли еще один F-16 на боевом вылете
Андрей
14:57
Вообще-то ты начал с утверждения, так что вот и попробуй докажи, что якобы у нас амеры что-то спёрли (что само по себе уже смешно)
Китайский истребитель шестого поколения с тремя двигателями может стать самым незаметным в мире
PanzerK
14:56
Ну я старые дрова и не видел, в новых можно вентилятор как надо настроить и разогнать чип при желании, больше мне от драйверов и не надо, такого функционала nVidia почему то не предлагает например. А ...
5 причин, по которым я отложу прохождение S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl на пару лет
Маэстро
14:56
Я как раз вижу чётко прослеживающийся силуэт СУ-57.
Китайский истребитель шестого поколения с тремя двигателями может стать самым незаметным в мире
Vito Vago
14:54
Приведи инфу какая ситуация у того же Боинга!
На производственных площадках ОАК скопилось около 40 недоукомплектованных самолетов МС-21 и SJ-100
Андрей Волин
14:54
Ты ведь слепой....даже явных признаков не видишь...что уж говорить о чём-то более серьёзном?? Бухай дальше и продолжай гордиться)))
Китайский истребитель шестого поколения с тремя двигателями может стать самым незаметным в мире
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем