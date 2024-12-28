Цель достигнута.

Представленный в конце марта электрический седан Xiaomi SU7 одноимённая компания первоначально обещала выпустить в количестве 100 000 штук до конца текущего года, но в ноябре нашла основания поднять планку сразу до 130 000 штук. Как сообщает CnEVPost, компания недавно подтвердила, что достигла заявленной цели, отгрузив клиентам более 130 000 электромобилей SU7. В ноябре и декабре Xiaomi смогла доставить клиентам по 20 000 электромобилей как минимум.

Источник изображения: Xiaomi

Первое предприятие Xiaomi в Пекине способно производить по 150 000 электромобилей в год. Летом следующего года компания собирается вывести на рынок электрический кроссовер YU7. Для его выпуска в достаточных количествах потребуется второе предприятие, которое должно быть скоро введено в строй. В первой половине 2025 года Xiaomi также начнёт предлагать спорткар SU7 Ultra, который при схожести большинства агрегатов с базовым SU7 будет обладать высочайшей мощностью и стоить в четыре раза дороже.