Как минимум, это оригинально.

Компания AYANEO анонсировала новую портативную игровую консоль AYANEO 3 под управлением Windows. Главная особенность устройства — модульная система кнопок Magic Module, позволяющая настраивать расположение элементов управления в соответствии с индивидуальными предпочтениями и особенностями разных игр.

Разработка этой системы заняла более двух лет. AYANEO 3 будет доступна в чёрном и белом цветах, с LCD и OLED-дисплеями, а также двумя вариантами процессоров: Ryzen AI 9 HX 370 и Ryzen 7 8840U.

Модули крепятся магнитами и предлагают различные комбинации кнопок и тачпадов, включая 6-кнопочные варианты. Это позволяет легко менять положение крестовины, корректировать расположение кнопок ABXY и обеспечивать их правильную ориентацию. Ранее AYANEO сообщала о возможности замены кнопок ABXY, но полный потенциал модульности оказался значительно шире.

AYANEO позиционирует AYANEO 3 как флагманскую портативную консоль этого года. Это первое подобное устройство с полностью настраиваемым расположением элементов управления. Информация о характеристиках памяти, накопителя и батареи будет опубликована позже. Ожидается, что цена AYANEO 3 будет соответствовать флагманскому уровню, как и у предыдущих моделей компании.