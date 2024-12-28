Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Игнатий Колыско
AYANEO представила свою первую модульную портативную консоль AYANEO 3 на базе процессора Ryzen AI 9 HX 370
Как минимум, это оригинально.

Компания AYANEO анонсировала новую портативную игровую консоль AYANEO 3 под управлением Windows. Главная особенность устройства — модульная система кнопок Magic Module, позволяющая настраивать расположение элементов управления в соответствии с индивидуальными предпочтениями и особенностями разных игр.

Разработка этой системы заняла более двух лет. AYANEO 3 будет доступна в чёрном и белом цветах, с LCD и OLED-дисплеями, а также двумя вариантами процессоров: Ryzen AI 9 HX 370 и Ryzen 7 8840U.

Модули крепятся магнитами и предлагают различные комбинации кнопок и тачпадов, включая 6-кнопочные варианты. Это позволяет легко менять положение крестовины, корректировать расположение кнопок ABXY и обеспечивать их правильную ориентацию. Ранее AYANEO сообщала о возможности замены кнопок ABXY, но полный потенциал модульности оказался значительно шире.

AYANEO позиционирует AYANEO 3 как флагманскую портативную консоль этого года. Это первое подобное устройство с полностью настраиваемым расположением элементов управления. Информация о характеристиках памяти, накопителя и батареи будет опубликована позже. Ожидается, что цена AYANEO 3 будет соответствовать флагманскому уровню, как и у предыдущих моделей компании.

#консоли #ayaneo #приставки #портативные консоли #amd ryzen ai 9 hx 370 #ayaneo 3
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

В Китае совершил полёт истребитель 6-го поколения, "скопированный" с американского проекта NGAD
23
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 80 тысяч рублей для игр с 60+ FPS (Декабрь)
37
Мое несерьезное мнение по поводу эволюции компьютерных комплектующих и периферии в 2025 году
17
5 причин, по которым я отложу прохождение S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl на пару лет
57
Эффективно используем технологии FSR и DLSS на мощных видеокартах - гайд для самых маленьких
6
Китайский истребитель шестого поколения с тремя двигателями может стать самым незаметным в мире
9
Если вы потеряли свой смартфон – незамедлительно сделайте эти 5 действий
8
Миллионы графических процессоров и гигаватты энергии нужны для технологического прорыва в сфере ИИ
27
О загадочном хрустальном черепе Митчелла-Хеджеса и его секретах для современной науки
7
Обзор книги “Электросити. Дюссельдорфская школа электронной музыки. 1970-1986”
36

Сейчас обсуждают

Петр Исаев
13:16
Минимум половина денег УКРАДЕНО! Что поделать - вертикаль вороватого правителя...
В России построили мост, который вошел в топ-20 крупнейших автомобильных мостов страны
botph
13:14
Проф спасатели прибыв на место обнаружили что выжило 14 моряков (начальство возможно думало что выживет меньше или не выживут вовсе) ну и как полагается спасателям приняли их на борт. Им то , спасател...
В Норвегии сообщили причины отказа принять на борт экипаж Ursa Major
boo4a
13:01
Раньше, мы делали мусор. Теперь, поверьте, что всё будет хорошо. Ага, поверим. И купим стимдек.
MSI Claw 8 AI+: мощная портативная консоль с процессором Intel Lunar Lake
Маэстро
13:00
И каков результат? Кроме -7 лет твоей жизни потраченных бессмысленно в пустую.
Киев предложил заблокировать голоса Венгрии и Словакии в голосованиях ЕС
Александр Ломакин
12:58
Занимаюсь мелким ремонтом блоков питания на устаревших платформах....понимаю как отстал от новых решений (два диодных моста на входе, куча мосфетов стабилизации выходных напряжений ит.п). Неотключаемы...
Обзор и тестирование блока питания MSI MAG A1000GL PCIE5
Кирилл Гильманов
12:54
4060 мобильная была примерно равно 3060 десктоп,а 3060 мобильная была по мощности как 3050десктоп,догадаетесь какая будет 5060?
NVIDIA GeForce RTX 5060 для ноутбуков будет конкурировать с графическим процессором GeForce RTX 4070
[I_Ran_Past]
12:47
...здесь далеко не все... А сколько? Один хохол под разными ботами?
Bloomberg: ВСУ могут отступить из Курской области уже весной
Зю
12:46
Не понял прикола в этом продукте. Если только для OEM покупателей с доработкой
В Китае начнутся испытания беспилотных междугородных такси
Маэстро
12:45
Ты не тех ненавидишь. Твой враг находится с другой стороны.
Киев предложил заблокировать голоса Венгрии и Словакии в голосованиях ЕС
zoxa
12:45
трубы есть, однако придется повозиться - в статье все ж написано. Я не понимаю - чего за хохляцкий газ так переживать? этож - враги... да пох на их проблемы
Украина получила первую партию американского СПГ через терминал в Греции
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем